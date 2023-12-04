Оппозиция прокомментировала идею властей Молдавии об объединении с Румынией
"Возрождение": власти Молдавии насаждают народу идею объединения с Румынией
© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" заявила в своем Telegram-канале, что идея объединения республики с Румынией насаждается вопреки воле народа и является воплощением "наглости действующей власти", которой следовало бы уже "начать уважать" государственность своей страны.
"Присоединение Молдавии к Румынии вопреки воле народа уже активно обсуждают на экранах телевизоров. Высшая степень наглости действующей власти! Нынешнему парламенту предлагается большинством голосов поставить жирный крест на независимости Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Оппозиция считает, что это будет столь же предательский поступок, как и действия властей Молдавии в 1918 году.
"Молдавия не Румыния. Мы суверенная страна. Пора это зарубить на носу и начать уважать нашу государственность. Жители Молдовы уже поняли, что идея евроинтеграции — это ширма, иллюзия и красивая обертка. А членство в ЕС – это зависимость, ограничение суверенитета и подавление национальных интересов", - подчеркивают в партии.
Парламенты двух стран в прошлом году впервые провели совместное заседание, новое запланировано до конца года в Бухаресте. Опросы показывают, что более половины жителей Молдавии против объединения.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма" или "унири", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.