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Оппозиция прокомментировала идею властей Молдавии об объединении с Румынией - РИА Новости, 04.12.2023
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14:06 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/obedinenie-1913638110.html
Оппозиция прокомментировала идею властей Молдавии об объединении с Румынией
Оппозиция прокомментировала идею властей Молдавии об объединении с Румынией - РИА Новости, 04.12.2023
Оппозиция прокомментировала идею властей Молдавии об объединении с Румынией
Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" заявила в своем Telegram-канале, что идея объединения республики с Румынией насаждается вопреки воле народа и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:06
2023-12-04T14:06
в мире
молдавия
румыния
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" заявила в своем Telegram-канале, что идея объединения республики с Румынией насаждается вопреки воле народа и является воплощением "наглости действующей власти", которой следовало бы уже "начать уважать" государственность своей страны. "Присоединение Молдавии к Румынии вопреки воле народа уже активно обсуждают на экранах телевизоров. Высшая степень наглости действующей власти! Нынешнему парламенту предлагается большинством голосов поставить жирный крест на независимости Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. Оппозиция считает, что это будет столь же предательский поступок, как и действия властей Молдавии в 1918 году. "Молдавия не Румыния. Мы суверенная страна. Пора это зарубить на носу и начать уважать нашу государственность. Жители Молдовы уже поняли, что идея евроинтеграции — это ширма, иллюзия и красивая обертка. А членство в ЕС – это зависимость, ограничение суверенитета и подавление национальных интересов", - подчеркивают в партии. Парламенты двух стран в прошлом году впервые провели совместное заседание, новое запланировано до конца года в Бухаресте. Опросы показывают, что более половины жителей Молдавии против объединения. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма" или "унири", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
https://ria.ru/20231129/moldaviya-1912665941.html
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в мире, молдавия, румыния, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Евросоюз
Оппозиция прокомментировала идею властей Молдавии об объединении с Румынией

"Возрождение": власти Молдавии насаждают народу идею объединения с Румынией

© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Возрождение" заявила в своем Telegram-канале, что идея объединения республики с Румынией насаждается вопреки воле народа и является воплощением "наглости действующей власти", которой следовало бы уже "начать уважать" государственность своей страны.
"Присоединение Молдавии к Румынии вопреки воле народа уже активно обсуждают на экранах телевизоров. Высшая степень наглости действующей власти! Нынешнему парламенту предлагается большинством голосов поставить жирный крест на независимости Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
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Оппозиция считает, что это будет столь же предательский поступок, как и действия властей Молдавии в 1918 году.
"Молдавия не Румыния. Мы суверенная страна. Пора это зарубить на носу и начать уважать нашу государственность. Жители Молдовы уже поняли, что идея евроинтеграции — это ширма, иллюзия и красивая обертка. А членство в ЕС – это зависимость, ограничение суверенитета и подавление национальных интересов", - подчеркивают в партии.
Парламенты двух стран в прошлом году впервые провели совместное заседание, новое запланировано до конца года в Бухаресте. Опросы показывают, что более половины жителей Молдавии против объединения.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма" или "унири", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
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