https://ria.ru/20231204/netanyakhu-1913745635.html
Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку
Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку - РИА Новости, 04.12.2023
Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента Аргентины Хавьера Милея за поддержку в палестино-израильском конфликте, следует из... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:36
2023-12-04T20:36
2023-12-04T20:36
в мире
аргентина
израиль
биньямин нетаньяху
россия
хавьер милей
дмитрий феоктистов
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента Аргентины Хавьера Милея за поддержку в палестино-израильском конфликте, следует из сообщения канцелярии израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня побеседовал с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, поздравил его с победой на выборах и поблагодарил за поддержку Государства Израиль в войне против террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении канцелярии. Как отмечается, Нетаньяху пригласил избранного президента посетить Израиль. Ранее победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность 10 декабря. Милей заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль. Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в эфире канала "Россия 24" отмечал, что пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины в какой-то степени неизбежна, часть объективных факторов говорят в пользу развития связей, часть - нет.
https://ria.ru/20231204/netanyakhu-1913593937.html
https://ria.ru/20231202/turtsiya-1913337175.html
аргентина
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be6780020dfc981c6f082602dd43130.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, израиль, биньямин нетаньяху, россия, хавьер милей, дмитрий феоктистов, хамас
В мире, Аргентина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Россия, Хавьер Милей, Дмитрий Феоктистов, ХАМАС
Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку
Нетаньяху поговорил с избранным президентом Милеем и поблагодарил за поддержку