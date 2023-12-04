https://ria.ru/20231204/netanyakhu-1913745635.html

Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку

Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку - РИА Новости, 04.12.2023

Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента Аргентины Хавьера Милея за поддержку в палестино-израильском конфликте, следует из... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:36

2023-12-04T20:36

2023-12-04T20:36

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дмитрий феоктистов

хамас

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента Аргентины Хавьера Милея за поддержку в палестино-израильском конфликте, следует из сообщения канцелярии израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня побеседовал с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, поздравил его с победой на выборах и поблагодарил за поддержку Государства Израиль в войне против террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении канцелярии. Как отмечается, Нетаньяху пригласил избранного президента посетить Израиль. Ранее победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность 10 декабря. Милей заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль. Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в эфире канала "Россия 24" отмечал, что пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины в какой-то степени неизбежна, часть объективных факторов говорят в пользу развития связей, часть - нет.

https://ria.ru/20231204/netanyakhu-1913593937.html

https://ria.ru/20231202/turtsiya-1913337175.html

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в мире, аргентина, израиль, биньямин нетаньяху, россия, хавьер милей, дмитрий феоктистов, хамас