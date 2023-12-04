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Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку - РИА Новости, 04.12.2023
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20:36 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/netanyakhu-1913745635.html
Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку
Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку - РИА Новости, 04.12.2023
Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента Аргентины Хавьера Милея за поддержку в палестино-израильском конфликте, следует из... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:36
2023-12-04T20:36
в мире
аргентина
израиль
биньямин нетаньяху
россия
хавьер милей
дмитрий феоктистов
хамас
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента Аргентины Хавьера Милея за поддержку в палестино-израильском конфликте, следует из сообщения канцелярии израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня побеседовал с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, поздравил его с победой на выборах и поблагодарил за поддержку Государства Израиль в войне против террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении канцелярии. Как отмечается, Нетаньяху пригласил избранного президента посетить Израиль. Ранее победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность 10 декабря. Милей заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль. Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в эфире канала "Россия 24" отмечал, что пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины в какой-то степени неизбежна, часть объективных факторов говорят в пользу развития связей, часть - нет.
https://ria.ru/20231204/netanyakhu-1913593937.html
https://ria.ru/20231202/turtsiya-1913337175.html
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в мире, аргентина, израиль, биньямин нетаньяху, россия, хавьер милей, дмитрий феоктистов, хамас
В мире, Аргентина, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Россия, Хавьер Милей, Дмитрий Феоктистов, ХАМАС
Нетаньяху поговорил с Хавьером Милеем и поблагодарил за поддержку

Нетаньяху поговорил с избранным президентом Милеем и поблагодарил за поддержку

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил избранного президента Аргентины Хавьера Милея за поддержку в палестино-израильском конфликте, следует из сообщения канцелярии израильского премьера.
«
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня побеседовал с избранным президентом Аргентины Хавьером Милеем, поздравил его с победой на выборах и поблагодарил за поддержку Государства Израиль в войне против террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении канцелярии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Милошевича
12:25
Как отмечается, Нетаньяху пригласил избранного президента посетить Израиль.
Ранее победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей. Он вступит в должность 10 декабря.
Милей заявлял, что намерен во внешней политике ориентироваться на США и Израиль. Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов в эфире канала "Россия 24" отмечал, что пауза в торгово-экономических отношениях России и Аргентины в какой-то степени неизбежна, часть объективных факторов говорят в пользу развития связей, часть - нет.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Эрдоган сообщил подробности об обвинении Нетаньяху в МУС
2 декабря, 14:03
 
В миреАргентинаИзраильБиньямин НетаньяхуРоссияХавьер МилейДмитрий ФеоктистовХАМАС
 
 
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