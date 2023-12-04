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Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Милошевича - РИА Новости, 04.12.2023
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12:25 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/netanyakhu-1913593937.html
Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Милошевича
Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Милошевича - РИА Новости, 04.12.2023
Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Милошевича
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху судьбу экс-президента Югославии Слободана Милошевича, по словам... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:25
2023-12-04T12:25
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
слободан милошевич
биньямин нетаньяху
израиль
организация исламского сотрудничества
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АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху судьбу экс-президента Югославии Слободана Милошевича, по словам турецкого лидера, Анкара не позволит забыть о "признании Израилем наличия ядерного оружия". "Мы не позволим забыть о проблеме ядерного оружия, существование которого Израиль признал. Нетаньяху, который сейчас является "мясником Газы", будет судим не только как военный преступник, но и как "мясник Газы", подобно Милошевичу", - сказал турецкий лидер, выступая в понедельник на 39-м заседании министров государств-членов Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества. По его словам, исламские страны должны начать подготовку к восстановлению Газы уже сейчас. "Газа - это палестинская земля, Газа принадлежит палестинцам и будет принадлежать им всегда &lt;…&gt; Защита Газы и Палестины означает защиту Мекки, Медины и Стамбула. Если мы будем ждать, пока огонь, боль и плач дойдут до нашего дома, то однажды этот огонь дойдет и до нашего дома", - сказал турецкий лидер. Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории. В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
https://ria.ru/20231202/turtsiya-1913337175.html
https://ria.ru/20231202/gaza-1913390728.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, слободан милошевич, биньямин нетаньяху, израиль, организация исламского сотрудничества
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Слободан Милошевич, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Организация исламского сотрудничества
Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Милошевича

Эрдоган: Нетаньяху будут судить как мясника Газы, подобно Милошевичу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предрек премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху судьбу экс-президента Югославии Слободана Милошевича, по словам турецкого лидера, Анкара не позволит забыть о "признании Израилем наличия ядерного оружия".
"Мы не позволим забыть о проблеме ядерного оружия, существование которого Израиль признал. Нетаньяху, который сейчас является "мясником Газы", будет судим не только как военный преступник, но и как "мясник Газы", подобно Милошевичу", - сказал турецкий лидер, выступая в понедельник на 39-м заседании министров государств-членов Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC) Организации исламского сотрудничества.
По его словам, исламские страны должны начать подготовку к восстановлению Газы уже сейчас.
"Газа - это палестинская земля, Газа принадлежит палестинцам и будет принадлежать им всегда <…> Защита Газы и Палестины означает защиту Мекки, Медины и Стамбула. Если мы будем ждать, пока огонь, боль и плач дойдут до нашего дома, то однажды этот огонь дойдет и до нашего дома", - сказал турецкий лидер.
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Милошевич возглавлял Союзную республику Югославия с 1990 по 2000 год. На период его правления пришелся распад этой страны вследствие гражданской войны, а также война за сохранение автономного края Косово в составе Югославии, кульминацией которой стали удары НАТО по югославской территории.
В июне 2001 года Белград выдал бывшего президента Гаагскому трибуналу. Судебный процесс над Милошевичем начался в феврале 2002 года. Политик скончался на 65-м году жизни от обширного инфаркта миокарда 11 марта 2006 года в тюремной камере Гаагского трибунала, где он находился под следствием почти пять лет. Обстоятельства его смерти до сих пор не выяснены до конца.
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСлободан МилошевичБиньямин НетаньяхуИзраильОрганизация исламского сотрудничества
 
 
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