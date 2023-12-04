https://ria.ru/20231204/nagrada-1913674178.html
Более 60 лауреатов из Улан-Удэ и Братска наградили в рамках премии "СВОИМ"
Более 60 лауреатов из Улан-Удэ и Братска наградили в рамках премии "СВОИМ" - РИА Новости, 04.12.2023
Более 60 лауреатов из Улан-Удэ и Братска наградили в рамках премии "СВОИМ"
В Улан-Удэ и Братске наградили 67 лауреатов в рамках национальной премии "СВОИМ", цель которой поощрить героев СВО и тех, кто отдает время, навыки, силы для... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:07
2023-12-04T16:07
2023-12-04T16:37
пресс-релизы
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МОСКВА, 4 дек - пресс-служба благотворительного фонда помощи военным ветеранам и инвалидам СВО "СВОИМ". В Улан-Удэ и Братске наградили 67 лауреатов в рамках национальной премии "СВОИМ", цель которой поощрить героев СВО и тех, кто отдает время, навыки, силы для поддержки фронта – волонтеров, врачей, священнослужителей, артистов и военкоров. 1 декабря в пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция оргкомитета национальной премии "СВОИМ", посвященная подведению итогов первых региональных мероприятий в городах Улан-Удэ и Братске, а также планам на ближайшие месяцы. Всего в Улан-Удэ и Братске было награждено 67 лауреатов, призовой фонд составил 11 миллионов рублей. Лауреаты, кандидатуры которых предлагали местные жители и общественные организации, получали сертификаты номиналом от 100 до 500 тысяч рублей, а каждая церемония становилась ярким событием для города, ведь организаторы пригласили для выступлений популярных представителей патриотической сцены – группы "Зверобои", "Лампасы", "Наши", Елизавету Долженкову, Сергея Русских, Петра Лундстрема. Вести вечера прибыли известные ведущие Первого канала Марьяна Наумова и Руслан Осташко. Еще одной особенностью премии "СВОИМ" стало проведение статусных круглых столов накануне церемоний. Их участниками стали известные эксперты – Франц Клинцевич, Алексей Леонков, Александр Артамонов, Александр Казаков, Михаил Маркелов, Аббас Джума, Игорь Шатров, Владимир Рогов, Деян Берич. В круглых столах участвовали депутаты Государственной Думы и местных парламентов, члены правительства регионов. Также с большим интересом был отмечен визит одного из основоположников тактической медицины в России Юрия Евича. Модератором итоговой пресс-конференции выступил экс-советник первого главы ДНР Александра Захарченко - Александр Казаков. Он отметил, что на смену времени потребителей приходит время героев, и премия как раз направлена на поддержку таких людей. Сенатор Сергей Безденежных, входящий в попечительский совет благотворительного фонда "СВОИМ", отметил интерес, который привлекли мероприятия в рамках премии в регионах, а также участие местных властей в подготовке церемоний и круглых столов. Лидер "Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Франц Клинцевич рассказал о задачах по реабилитации возвращающихся с СВО, о том, как эта работа важна в регионах и какие шаги делаются фондом "СВОИМ". Так, с фондом в ходе поездки в Братск было подписано соглашение о сотрудничестве. Благодаря месту подписания само соглашение было названо "братским". Посетившие пресс-конференцию журналисты Михаил Маркелов и Аббас Джума также высказывались на тему реабилитации ветеранов и восприятия их в современном обществе. Скрипач Петр Лундстрем особое внимание обратил на людей, участвовавших в мероприятиях, на тех, кто обеспечивает тыл, тратит силы и средства на то, чтобы скорее была достигнута победа. Отметил радушие и открытость сибиряков и знаменитый сербский снайпер, герой Новороссии Деян Берич ("Деки"). В честь него на пресс-конференции было решено ввести новую номинацию премии – воину-интернационалисту. Военный аналитик Алексей Леонков, побывавший с командой "СВОИМ" в обоих городах, высоко оценил уровень проведения церемоний и круглых столов. Такие события формируют общее отношение к героям, о которых порой не знают и не в полной мере осознают значимость их поступков, считает аналитик. Председатель правления благотворительного фонда "СВОИМ" Игорь Белоусов поблагодарил руководство Бурятии и Иркутской области за поддержку и внимание к проекту. Генеральный директор фонда "СВОИМ" Игорь Гончаренко заявил, что в планах – вручение национальной премии в ряде регионов страны - Калининград, Нижний Новгород, Грозный, Екатеринбург, Владикавказ, Красноярск, Махачкала, Владивосток, Санкт-Петербург. Кульминация национальной премии запланирована на вторую половину февраля 2024 года в одном из главных концертных залов Москвы. На пресс-конференции были продемонстрированы эксклюзивные кадры встречи команды фонда "СВОИМ" с лидером буддистов России Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым в Иволгинском дацане, а также состоялся телемост с мэрией Братска. Содействие мэра города Сергея Серебренникова в подготовке мероприятий было особо отмечено всеми участниками тура.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 4 дек - пресс-служба благотворительного фонда помощи военным ветеранам и инвалидам СВО "СВОИМ". В Улан-Удэ и Братске наградили 67 лауреатов в рамках национальной премии "СВОИМ", цель которой поощрить героев СВО и тех, кто отдает время, навыки, силы для поддержки фронта – волонтеров, врачей, священнослужителей, артистов и военкоров.
1 декабря в пресс-центре "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция оргкомитета национальной премии "СВОИМ", посвященная подведению итогов первых региональных мероприятий в городах Улан-Удэ и Братске, а также планам на ближайшие месяцы.
Всего в Улан-Удэ и Братске было награждено 67 лауреатов, призовой фонд составил 11 миллионов рублей. Лауреаты, кандидатуры которых предлагали местные жители и общественные организации, получали сертификаты номиналом от 100 до 500 тысяч рублей, а каждая церемония становилась ярким событием для города, ведь организаторы пригласили для выступлений популярных представителей патриотической сцены – группы "Зверобои", "Лампасы", "Наши", Елизавету Долженкову, Сергея Русских, Петра Лундстрема. Вести вечера прибыли известные ведущие Первого канала Марьяна Наумова и Руслан Осташко.
Еще одной особенностью премии "СВОИМ" стало проведение статусных круглых столов накануне церемоний. Их участниками стали известные эксперты – Франц Клинцевич, Алексей Леонков, Александр Артамонов, Александр Казаков, Михаил Маркелов, Аббас Джума, Игорь Шатров, Владимир Рогов, Деян Берич. В круглых столах участвовали депутаты Государственной Думы и местных парламентов, члены правительства регионов.
Также с большим интересом был отмечен визит одного из основоположников тактической медицины в России Юрия Евича.
Модератором итоговой пресс-конференции выступил экс-советник первого главы ДНР Александра Захарченко - Александр Казаков. Он отметил, что на смену времени потребителей приходит время героев, и премия как раз направлена на поддержку таких людей.
Сенатор Сергей Безденежных, входящий в попечительский совет благотворительного фонда "СВОИМ", отметил интерес, который привлекли мероприятия в рамках премии в регионах, а также участие местных властей в подготовке церемоний и круглых столов.
Лидер "Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Франц Клинцевич рассказал о задачах по реабилитации возвращающихся с СВО, о том, как эта работа важна в регионах и какие шаги делаются фондом "СВОИМ". Так, с фондом в ходе поездки в Братск было подписано соглашение о сотрудничестве. Благодаря месту подписания само соглашение было названо "братским".
Посетившие пресс-конференцию журналисты Михаил Маркелов и Аббас Джума также высказывались на тему реабилитации ветеранов и восприятия их в современном обществе.
Скрипач Петр Лундстрем особое внимание обратил на людей, участвовавших в мероприятиях, на тех, кто обеспечивает тыл, тратит силы и средства на то, чтобы скорее была достигнута победа.
Отметил радушие и открытость сибиряков и знаменитый сербский снайпер, герой Новороссии Деян Берич ("Деки"). В честь него на пресс-конференции было решено ввести новую номинацию премии – воину-интернационалисту.
Военный аналитик Алексей Леонков, побывавший с командой "СВОИМ" в обоих городах, высоко оценил уровень проведения церемоний и круглых столов. Такие события формируют общее отношение к героям, о которых порой не знают и не в полной мере осознают значимость их поступков, считает аналитик.
Председатель правления благотворительного фонда "СВОИМ" Игорь Белоусов поблагодарил руководство Бурятии и Иркутской области за поддержку и внимание к проекту.
Генеральный директор фонда "СВОИМ" Игорь Гончаренко заявил, что в планах – вручение национальной премии в ряде регионов страны - Калининград, Нижний Новгород, Грозный, Екатеринбург, Владикавказ, Красноярск, Махачкала, Владивосток, Санкт-Петербург. Кульминация национальной премии запланирована на вторую половину февраля 2024 года в одном из главных концертных залов Москвы.
На пресс-конференции были продемонстрированы эксклюзивные кадры встречи команды фонда "СВОИМ" с лидером буддистов России Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым в Иволгинском дацане, а также состоялся телемост с мэрией Братска. Содействие мэра города Сергея Серебренникова в подготовке мероприятий было особо отмечено всеми участниками тура.
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