https://ria.ru/20231204/moskva-1913561150.html

Бочкарев рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала в Москве

Бочкарев рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала в Москве - РИА Новости, 04.12.2023

Бочкарев рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала в Москве

В Москве в рамках второго этапа реконструкции набережной Марка Шагала завершено комплексное благоустройство участка площадью более 4 гектаров, сообщил... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:42

2023-12-04T10:42

2023-12-04T10:42

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Москве в рамках второго этапа реконструкции набережной Марка Шагала завершено комплексное благоустройство участка площадью более 4 гектаров, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На территории комплексного развития промзоны "ЗИЛ" продолжается активная работа по формированию сбалансированной городской среды. Набережная Марка Шагала – один из ключевых объектов, который выполняет как транспортную, так и рекреационную функцию. Так, в рамках второго этапа на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных завершена реконструкция набережной протяженностью 400 метров, а также реализовано комплексное благоустройство береговой зоны", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении напоминается, что в рамках первого этапа реконструкции набережной Марка Шагала протяженностью почти 4 километра было благоустроено 810 метров зеленого пространства от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина. "Благоустройство набережной ведется в соответствии с комплексным подходом к развитию территории "ЗИЛ". В рамках проекта предусмотрено создание функционального общественного пространства для жизни и отдыха, а также формирование естественной природной среды. В ходе реализованных работ высажено более 700 деревьев и кустарников, порядка 44 тысяч единиц цветочной растительности, уложено свыше 8,3 тысячи квадратных метров газона", – добавил Бочкарев. Кроме того, указывается в сообщении, в рамках комплексного благоустройства территории реализованы пешеходные дорожки и тротуары общей площадью 19 тысяч квадратных метров. Кроме того, оборудованы вело- и беговая дорожка протяженностью более километра. Сформированы спортивная зона с тренажерами, а также детская площадка с зонированием по возрастным категориям. Также в рамках благоустройства реализован лестничный спуск на набережную, предусмотрено устройство малых архитектурных форм, в том числе установка скамеек и парковых кресел.

https://ria.ru/20231204/moskva-1913560061.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы