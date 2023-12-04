https://ria.ru/20231204/moskva-1913561150.html
Бочкарев рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала в Москве
Бочкарев рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала в Москве - РИА Новости, 04.12.2023
Бочкарев рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала в Москве
В Москве в рамках второго этапа реконструкции набережной Марка Шагала завершено комплексное благоустройство участка площадью более 4 гектаров, сообщил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:42
2023-12-04T10:42
2023-12-04T10:42
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Москве в рамках второго этапа реконструкции набережной Марка Шагала завершено комплексное благоустройство участка площадью более 4 гектаров, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "На территории комплексного развития промзоны "ЗИЛ" продолжается активная работа по формированию сбалансированной городской среды. Набережная Марка Шагала – один из ключевых объектов, который выполняет как транспортную, так и рекреационную функцию. Так, в рамках второго этапа на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных завершена реконструкция набережной протяженностью 400 метров, а также реализовано комплексное благоустройство береговой зоны", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении напоминается, что в рамках первого этапа реконструкции набережной Марка Шагала протяженностью почти 4 километра было благоустроено 810 метров зеленого пространства от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина. "Благоустройство набережной ведется в соответствии с комплексным подходом к развитию территории "ЗИЛ". В рамках проекта предусмотрено создание функционального общественного пространства для жизни и отдыха, а также формирование естественной природной среды. В ходе реализованных работ высажено более 700 деревьев и кустарников, порядка 44 тысяч единиц цветочной растительности, уложено свыше 8,3 тысячи квадратных метров газона", – добавил Бочкарев. Кроме того, указывается в сообщении, в рамках комплексного благоустройства территории реализованы пешеходные дорожки и тротуары общей площадью 19 тысяч квадратных метров. Кроме того, оборудованы вело- и беговая дорожка протяженностью более километра. Сформированы спортивная зона с тренажерами, а также детская площадка с зонированием по возрастным категориям. Также в рамках благоустройства реализован лестничный спуск на набережную, предусмотрено устройство малых архитектурных форм, в том числе установка скамеек и парковых кресел.
https://ria.ru/20231204/moskva-1913560061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Москве в рамках второго этапа реконструкции набережной Марка Шагала завершено комплексное благоустройство участка площадью более 4 гектаров, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"На территории комплексного развития промзоны "ЗИЛ
" продолжается активная работа по формированию сбалансированной городской среды. Набережная Марка Шагала – один из ключевых объектов, который выполняет как транспортную, так и рекреационную функцию. Так, в рамках второго этапа на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных завершена реконструкция набережной протяженностью 400 метров, а также реализовано комплексное благоустройство береговой зоны", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев рассказал о реализации программы реновации на юге Москвы
В сообщении напоминается, что в рамках первого этапа реконструкции набережной Марка Шагала протяженностью почти 4 километра было благоустроено 810 метров зеленого пространства от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина.
"Благоустройство набережной ведется в соответствии с комплексным подходом к развитию территории "ЗИЛ". В рамках проекта предусмотрено создание функционального общественного пространства для жизни и отдыха, а также формирование естественной природной среды. В ходе реализованных работ высажено более 700 деревьев и кустарников, порядка 44 тысяч единиц цветочной растительности, уложено свыше 8,3 тысячи квадратных метров газона", – добавил Бочкарев.
Кроме того, указывается в сообщении, в рамках комплексного благоустройства территории реализованы пешеходные дорожки и тротуары общей площадью 19 тысяч квадратных метров. Кроме того, оборудованы вело- и беговая дорожка протяженностью более километра. Сформированы спортивная зона с тренажерами, а также детская площадка с зонированием по возрастным категориям. Также в рамках благоустройства реализован лестничный спуск на набережную, предусмотрено устройство малых архитектурных форм, в том числе установка скамеек и парковых кресел.