https://ria.ru/20231204/moskva-1913560061.html

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации на юге Москвы

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации на юге Москвы - РИА Новости, 04.12.2023

Бочкарев рассказал о реализации программы реновации на юге Москвы

Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнен более чем на 70%, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:33

2023-12-04T10:33

2023-12-04T10:33

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 4 дек - РИА Недвижимость. Первый этап программы реновации на юге Москвы выполнен более чем на 70%, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Южный округ – один из первых, где началось переселение в рамках программы реновации. На данном этапе программы 25 новостроек в округе введены в эксплуатацию, из которых 24 – уже заселяются. Первый этап переселения в округе завершен в трех районах: Бирюлеве Западном, Донском, Чертанове Южном", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении напоминается, что программа реновации на юге столицы идет в десяти районах, в нее включено 378 домов. Сейчас жители 76 домов находятся в процессе переселения или расселены, больше всего таких зданий расположено в районе Царицыно. Квартиры по реновации получили уже почти 11,3 тысячи жителей Южного округа. Из них 3,6 тысячи человек – в Царицыне, более 1,7 тысячи – в Нагатинском Затоне, свыше 1,5 тысячи – в районе Нагорный. Кроме того, около 1 тысячи москвичей заключили договоры на новое жилье в Донском районе и свыше 800 – в Западном Бирюлеве, добавляется в пресс-релизе. Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20231201/perekhod-1913097509.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы