https://ria.ru/20231204/moskva-1913523935.html
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.12.2023
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, а в Московской области из-за гололедицы до полудня вторника, следует из данных... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T03:27
2023-12-04T03:27
2023-12-04T06:01
москва
московская область (подмосковье)
общество
гидрометцентр
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, а в Московской области из-за гололедицы до полудня вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре с порывами 16 метров в секунду в Москве действует до 12.00 5 декабря.
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москва, московская область (подмосковье), общество, гидрометцентр
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество, Гидрометцентр
В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве и области объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра и гололедицы