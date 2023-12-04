https://ria.ru/20231204/moskva-1913523935.html

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 04.12.2023

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, а в Московской области из-за гололедицы до полудня вторника, следует из данных... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T03:27

2023-12-04T03:27

2023-12-04T06:01

москва

московская область (подмосковье)

общество

гидрометцентр

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, а в Московской области из-за гололедицы до полудня вторника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре с порывами 16 метров в секунду в Москве действует до 12.00 5 декабря.

https://ria.ru/20231204/moskva-1913519997.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), общество, гидрометцентр