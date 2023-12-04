https://ria.ru/20231204/moskva-1913520254.html

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов из-за снегопада

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 04.12.2023

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов из-за снегопада

По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T01:52

2023-12-04T01:52

2023-12-04T12:58

евгений тишковец

москва

петр бирюков

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". По информации на 1.37 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 11 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" - задержаны четыре и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" - 20 рейсов задержаны. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега.

https://ria.ru/20231203/sneg-1913474921.html

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евгений тишковец, москва, петр бирюков, новости - туризм