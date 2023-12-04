Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:52 04.12.2023 (обновлено: 12:58 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/moskva-1913520254.html
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов из-за снегопада
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 04.12.2023
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов из-за снегопада
По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T01:52
2023-12-04T12:58
евгений тишковец
москва
петр бирюков
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204480_0:40:3390:1947_1920x0_80_0_0_98e3e2c0b579840314a54277f6c599e4.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". По информации на 1.37 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 11 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" - задержаны четыре и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" - 20 рейсов задержаны. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега.
https://ria.ru/20231203/sneg-1913474921.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204480_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_f41aa3d35a2b0e2cb97995a2a4f6cfe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евгений тишковец, москва, петр бирюков, новости - туризм
Евгений Тишковец, Москва, Петр Бирюков, Туризм, Новости - Туризм
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 40 рейсов из-за снегопада

Московские аэропорты на фоне снегопада задержали или отменили более 40 рейсов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 35 авиарейсов задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 1.37 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 11 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" - задержаны четыре и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" - 20 рейсов задержаны.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега.
Последствия снегопада в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Аэропорт Мюнхена за три дня убрал столько снега, сколько убирает за зиму
Вчера, 17:14
 
ТуризмЕвгений ТишковецМоскваПетр БирюковНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала