https://ria.ru/20231204/moskva-1913519997.html
Над очисткой Москвы от снега работают свыше 135 тысяч человек
Над очисткой Москвы от снега работают свыше 135 тысяч человек - РИА Новости, 04.12.2023
Над очисткой Москвы от снега работают свыше 135 тысяч человек
Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега, сообщил журналистам заместитель мэра РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T01:44
2023-12-04T01:44
2023-12-04T01:44
москва
общество
петр бирюков
сергей собянин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Всего за каких-то 12 часов в городе выпало 15 сантиметров снега. Наша задача была организовать работу таким образом, чтобы не остановить городское движение транспорта, создать комфорт для прохождения пешеходов", - сказал Бирюков. По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы продолжаются и в ночное время. Он напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе над очисткой снега были привлечены дополнительные ресурсы, при этом, по его словам, со стороны никого не привлекают, задействованы только силы, которые есть в системе городского хозяйства столицы. "Работает более 135 тысяч человек. Примерно в ночь работает 18 с лишним тысяч единиц различной техники, это и снеговывозящая и перебрасывающая, и роторная техника... Задача очень сложная, она находится под контролем мэра города", - сказал Бирюков. Он добавил, что под его руководством создан оперативный штаб, в который входят префекты и руководители инженерных компаний.
https://ria.ru/20231203/moskva-1913464106.html
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москва, общество, петр бирюков, сергей собянин
Москва, Общество, Петр Бирюков, Сергей Собянин
Над очисткой Москвы от снега работают свыше 135 тысяч человек
В мэрии Москвы сообщили, что более 135 тысяч человек очищают город от снега
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Всего за каких-то 12 часов в городе выпало 15 сантиметров снега. Наша задача была организовать работу таким образом, чтобы не остановить городское движение транспорта, создать комфорт для прохождения пешеходов", - сказал Бирюков.
По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы продолжаются и в ночное время.
Он напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина
к работе над очисткой снега были привлечены дополнительные ресурсы, при этом, по его словам, со стороны никого не привлекают, задействованы только силы, которые есть в системе городского хозяйства столицы.
"Работает более 135 тысяч человек. Примерно в ночь работает 18 с лишним тысяч единиц различной техники, это и снеговывозящая и перебрасывающая, и роторная техника... Задача очень сложная, она находится под контролем мэра города", - сказал Бирюков.
Он добавил, что под его руководством создан оперативный штаб, в который входят префекты и руководители инженерных компаний.
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