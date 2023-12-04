https://ria.ru/20231204/moshennichestvo-1913745045.html

Брянским патологоанатомам дали сроки за 91 случай мошенничества

Брянским патологоанатомам дали сроки за 91 случай мошенничества - РИА Новости, 04.12.2023

Брянским патологоанатомам дали сроки за 91 случай мошенничества

Патологоанатомы из Брянской областной больницы №1, незаконно оказывавшие платные услуги родственникам умерших, получили сроки за 91 случай мошенничества с более РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:33

2023-12-04T20:33

2023-12-04T20:33

происшествия

брянская область

брянск

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Патологоанатомы из Брянской областной больницы №1, незаконно оказывавшие платные услуги родственникам умерших, получили сроки за 91 случай мошенничества с более чем 200 потерпевшими, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. Советский районный суд Брянска вынес приговор бывшему заведующему патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы №1, десяти его подчиненным и семи жителям региона, оказывающим услуги в сфере похоронного дела. По данным суда, фигуранты признаны виновными в мошенничестве организованной группой с причинением значительного ущерба гражданам, всего 91 преступление. "Фигуранты дела с апреля 2020 года по март 2021 года незаконно брали с родственников умерших деньги (от 1000 до 10 000 рублей) за ускоренную выдачу тел умерших в выходные и праздничные дни, аренду траурного зала, сохранение трупа в стационаре, проведение специальных санитарных мероприятий по подготовке тел, зараженных COVID, к захоронению", – говорится в сообщении суда. Как уточнили в суде, виновные знали о бесплатной обязанности работников патологоанатомического отделения выдавать тела умерших и воспользовались тем, что об этом не было известно родственникам умерших, таким образом, участники группы ввели в заблуждение более 200 человек, похитив у них в общей сложности около 1 миллиона рублей. В суде добавили, что бывшему заведующему патологоанатомическим отделением больницы, признанному виновным в 91 преступлении, назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей, ритуальному агенту присудили 2 года колонии строгого режима, остальным подсудимым - условные сроки от 1 года 9 месяцев до 3 лет 6 месяцев. По данным суда, работникам патологоанатомического отделения также назначены штрафы от 150 до 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231204/moshennichestvo-1913621843.html

https://ria.ru/20231204/khischenie-1913668165.html

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происшествия, брянская область, брянск