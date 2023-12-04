https://ria.ru/20231204/mosgorsud-1913626236.html

Суд продлил арест пиарщиков по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"

Суд продлил арест пиарщиков по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" - РИА Новости, 04.12.2023

Суд продлил арест пиарщиков по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"

Мосгорсуд отказался выпустить из-под ареста двух пиарщиков, обвиняемых в вымогательстве у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:40

2023-12-04T13:40

2023-12-04T13:40

происшествия

россия

московский городской суд

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906661953_0:184:3076:1914_1920x0_80_0_0_ec6f1755797633897ae10aa4323a1984.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отказался выпустить из-под ареста двух пиарщиков, обвиняемых в вымогательстве у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Апелляционная инстанция оставила в силе решения об избрании в отношении Станислава Дейнеко и Антона Сафонова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых. Им вменяется часть 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), которая грозит сроком от 7 до 15 лет. По данным СМИ, речь идет о вымогательстве у Бровко. Арестовали Дейнеко и Сафонова в конце октября на срок до 26 декабря.

https://ria.ru/20231127/prigovor-1912139249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московский городской суд, ростех