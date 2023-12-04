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Суд продлил арест пиарщиков по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" - РИА Новости, 04.12.2023
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13:40 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/mosgorsud-1913626236.html
Суд продлил арест пиарщиков по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"
Суд продлил арест пиарщиков по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" - РИА Новости, 04.12.2023
Суд продлил арест пиарщиков по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"
Мосгорсуд отказался выпустить из-под ареста двух пиарщиков, обвиняемых в вымогательстве у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, сообщили РИА... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:40
2023-12-04T13:40
происшествия
россия
московский городской суд
ростех
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отказался выпустить из-под ареста двух пиарщиков, обвиняемых в вымогательстве у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Апелляционная инстанция оставила в силе решения об избрании в отношении Станислава Дейнеко и Антона Сафонова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых. Им вменяется часть 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), которая грозит сроком от 7 до 15 лет. По данным СМИ, речь идет о вымогательстве у Бровко. Арестовали Дейнеко и Сафонова в конце октября на срок до 26 декабря.
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происшествия, россия, московский городской суд, ростех
Происшествия, Россия, Московский городской суд, Ростех
Суд продлил арест пиарщиков по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"

Суд оставил в СИЗО пиарщиков, обвиняемых в вымогательстве у главы "Ростеха"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд отказался выпустить из-под ареста двух пиарщиков, обвиняемых в вымогательстве у директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Апелляционная инстанция оставила в силе решения об избрании в отношении Станислава Дейнеко и Антона Сафонова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых.
Им вменяется часть 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство), которая грозит сроком от 7 до 15 лет. По данным СМИ, речь идет о вымогательстве у Бровко.
Арестовали Дейнеко и Сафонова в конце октября на срок до 26 декабря.
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