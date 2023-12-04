https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913665223.html

Власти Молдавии заявили о достаточных запасах газа

Власти Молдавии заявили о достаточных запасах газа - РИА Новости, 04.12.2023

Власти Молдавии заявили о достаточных запасах газа

Молдавия обладает достаточными запасами газа, чтобы пережить зиму и не волноваться, если на рынке вырастут цены на топливо, заявил министр энергетики Виктор... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:41

2023-12-04T15:41

2023-12-04T15:41

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Молдавия обладает достаточными запасами газа, чтобы пережить зиму и не волноваться, если на рынке вырастут цены на топливо, заявил министр энергетики Виктор Парликов. "Запасов газа у нас достаточно, чтобы обеспечить себя до конца февраля, если нам понадобится дополнительный газ, мы это увидим заранее и заранее успеем закупить нужные нам объемы. Независимо от того, что произойдет на рынке газа, если цены подскочат, мы защищены. Если подскочат цены на электроэнергию – мы тоже защищены", - заявил Парликов на брифинге. Он отметил, что Молдавии в этом году повезло с погодой и отопительный сезон начался позже обычного. "В зимний сезон мы вступаем спокойными и подготовленными. Возможно, что часть цен зимой снизится, но на данный момент я не хочу ничего обещать", - добавил министр. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

https://ria.ru/20231203/byudzhet-1913472034.html

https://ria.ru/20231201/moldaviya-1913131832.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, молдовагаз, газпром, в мире