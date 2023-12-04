Бывший замминистра заявил, что Молдавия утратила суверенитет
Экс-замглавы МИД назвал утрату суверенитета преступлением властей Молдавии
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Флаг Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Основным преступлением властей Молдавии против народа республики можно считать потерю суверенитета в пользу иностранных интересов, считает политический аналитик, бывший замминистра иностранных дел Валерий Осталеп.
"Первое и самое главное преступление по отношению к нашему государству и народу - это, конечно, потеря суверенитета. Потеря суверенитета – это то, что устроила именно Санду вместе с партией "Действие и солидарность". Больше нет связи между молдавским народом, жителями и гражданами и решениями, которые принимаются во внешней политике, во внутренней, финансовой, экономической", - заявил он в эфире телеканала Primul in Moldova.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.