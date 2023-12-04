https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913587978.html

Бывший замминистра заявил, что Молдавия утратила суверенитет

Бывший замминистра заявил, что Молдавия утратила суверенитет - РИА Новости, 04.12.2023

Бывший замминистра заявил, что Молдавия утратила суверенитет

Основным преступлением властей Молдавии против народа республики можно считать потерю суверенитета в пользу иностранных интересов, считает политический... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:59

2023-12-04T11:59

2023-12-04T11:59

молдавия

в мире

майя санду

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Основным преступлением властей Молдавии против народа республики можно считать потерю суверенитета в пользу иностранных интересов, считает политический аналитик, бывший замминистра иностранных дел Валерий Осталеп. "Первое и самое главное преступление по отношению к нашему государству и народу - это, конечно, потеря суверенитета. Потеря суверенитета – это то, что устроила именно Санду вместе с партией "Действие и солидарность". Больше нет связи между молдавским народом, жителями и гражданами и решениями, которые принимаются во внешней политике, во внутренней, финансовой, экономической", - заявил он в эфире телеканала Primul in Moldova. По словам эксперта, власти прикрываются внешней поддержкой, "отдавая взамен права и способность в принципе влиять на то, какими должны быть законы". "Суверенитет мы потеряли. В пользу кого? Пусть каждый придумает: в пользу США, Брюсселя, Румынии, Украины. Выбирайте", - добавил аналитик. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, в мире, майя санду