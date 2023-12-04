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Бывший замминистра заявил, что Молдавия утратила суверенитет - РИА Новости, 04.12.2023
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11:59 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913587978.html
Бывший замминистра заявил, что Молдавия утратила суверенитет
Бывший замминистра заявил, что Молдавия утратила суверенитет - РИА Новости, 04.12.2023
Бывший замминистра заявил, что Молдавия утратила суверенитет
Основным преступлением властей Молдавии против народа республики можно считать потерю суверенитета в пользу иностранных интересов, считает политический... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:59
2023-12-04T11:59
молдавия
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Основным преступлением властей Молдавии против народа республики можно считать потерю суверенитета в пользу иностранных интересов, считает политический аналитик, бывший замминистра иностранных дел Валерий Осталеп. "Первое и самое главное преступление по отношению к нашему государству и народу - это, конечно, потеря суверенитета. Потеря суверенитета – это то, что устроила именно Санду вместе с партией "Действие и солидарность". Больше нет связи между молдавским народом, жителями и гражданами и решениями, которые принимаются во внешней политике, во внутренней, финансовой, экономической", - заявил он в эфире телеканала Primul in Moldova. По словам эксперта, власти прикрываются внешней поддержкой, "отдавая взамен права и способность в принципе влиять на то, какими должны быть законы". "Суверенитет мы потеряли. В пользу кого? Пусть каждый придумает: в пользу США, Брюсселя, Румынии, Украины. Выбирайте", - добавил аналитик. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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молдавия, в мире, майя санду
Молдавия, В мире, Майя Санду
Бывший замминистра заявил, что Молдавия утратила суверенитет

Экс-замглавы МИД назвал утрату суверенитета преступлением властей Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии в Кишиневе
Флаг Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаг Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Основным преступлением властей Молдавии против народа республики можно считать потерю суверенитета в пользу иностранных интересов, считает политический аналитик, бывший замминистра иностранных дел Валерий Осталеп.
"Первое и самое главное преступление по отношению к нашему государству и народу - это, конечно, потеря суверенитета. Потеря суверенитета – это то, что устроила именно Санду вместе с партией "Действие и солидарность". Больше нет связи между молдавским народом, жителями и гражданами и решениями, которые принимаются во внешней политике, во внутренней, финансовой, экономической", - заявил он в эфире телеканала Primul in Moldova.
Президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Смертельный удар: Молдавия объявила о неминуемом аресте Путина
24 мая, 08:00
По словам эксперта, власти прикрываются внешней поддержкой, "отдавая взамен права и способность в принципе влиять на то, какими должны быть законы". "Суверенитет мы потеряли. В пользу кого? Пусть каждый придумает: в пользу США, Брюсселя, Румынии, Украины. Выбирайте", - добавил аналитик.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
 
МолдавияВ миреМайя Санду
 
 
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