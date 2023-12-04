Рейтинг@Mail.ru
Протестующих молдавских фермеров пригласили на встречу с Санду - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913565228.html
Протестующих молдавских фермеров пригласили на встречу с Санду
Протестующих молдавских фермеров пригласили на встречу с Санду - РИА Новости, 04.12.2023
Протестующих молдавских фермеров пригласили на встречу с Санду
Протестующие в Кишиневе фермеры получили приглашение встретиться с президентом Молдавии Майей Санду, чтобы обсудить проблемы аграриев и их и требования,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:49
2023-12-04T10:49
в мире
молдавия
украина
кишинев
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911586950_0:79:3075:1808_1920x0_80_0_0_4e9b22293cc1986981a847698563beaa.jpg
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Протестующие в Кишиневе фермеры получили приглашение встретиться с президентом Молдавии Майей Санду, чтобы обсудить проблемы аграриев и их и требования, сообщила пресс-служба ассоциации "Сила фермеров". В середине ноября аграрии приехали в молдавскую столицу на тракторах и оставили их на центральной площади города перед зданием правительства. Протестующие фермеры требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В минсельхозе назвали это требование невозможным. "Сообщаем, что после того, как министр сельского хозяйства и пищевой промышленности внезапно отказался от предварительных договоренностей с представителями ассоциаций, руководство страны с опозданием, но частично отреагировало на просьбу протестующих фермеров о срочном диалоге. Нас ожидает встреча с госпожой президентом Майей Санду. Точное время нам сообщат сегодня, в первой половине дня", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook*. В первой половине дня аграрии встретятся с председателем парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Они надеются, что во встрече примет участие и председатель парламента. Также организаторы протеста хотят добиться беседы с премьер-министром и главой Нацбанка. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231130/protesty-1912889441.html
https://ria.ru/20231127/moldaviya-1912095897.html
молдавия
украина
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911586950_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_903e56386b404cf75dd765d898b0d7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, кишинев, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Майя Санду, Евросоюз
Протестующих молдавских фермеров пригласили на встречу с Санду

Протестующих в Кишиневе фермеров пригласили на встречу с президентом Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФермеры протестуют на площади Великого национального собрания у здания правительства в центре Кишинева
Фермеры протестуют на площади Великого национального собрания у здания правительства в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Фермеры протестуют на площади Великого национального собрания у здания правительства в центре Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Протестующие в Кишиневе фермеры получили приглашение встретиться с президентом Молдавии Майей Санду, чтобы обсудить проблемы аграриев и их и требования, сообщила пресс-служба ассоциации "Сила фермеров".
В середине ноября аграрии приехали в молдавскую столицу на тракторах и оставили их на центральной площади города перед зданием правительства. Протестующие фермеры требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В минсельхозе назвали это требование невозможным.
Сельскохозяйственная техника фермеров, протестующих на площади Великого национального собрания в центре Кишинева у здания правительства - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Молдавские фермеры возобновили протесты в Кишиневе
30 ноября, 13:14
"Сообщаем, что после того, как министр сельского хозяйства и пищевой промышленности внезапно отказался от предварительных договоренностей с представителями ассоциаций, руководство страны с опозданием, но частично отреагировало на просьбу протестующих фермеров о срочном диалоге. Нас ожидает встреча с госпожой президентом Майей Санду. Точное время нам сообщат сегодня, в первой половине дня", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook*.
В первой половине дня аграрии встретятся с председателем парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Они надеются, что во встрече примет участие и председатель парламента. Также организаторы протеста хотят добиться беседы с премьер-министром и главой Нацбанка.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сельскохозяйственная техника фермеров, протестующих на площади Великого национального собрания в центре Кишинева у здания правительства - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Протестующие в Молдавии фермеры обвинили полицию в провокации
27 ноября, 13:09
 
В миреМолдавияУкраинаКишиневМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала