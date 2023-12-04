https://ria.ru/20231204/moldaviya-1913565228.html

Протестующих молдавских фермеров пригласили на встречу с Санду

Протестующих молдавских фермеров пригласили на встречу с Санду - РИА Новости, 04.12.2023

Протестующих молдавских фермеров пригласили на встречу с Санду

Протестующие в Кишиневе фермеры получили приглашение встретиться с президентом Молдавии Майей Санду, чтобы обсудить проблемы аграриев и их и требования,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:49

2023-12-04T10:49

2023-12-04T10:49

в мире

молдавия

украина

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майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Протестующие в Кишиневе фермеры получили приглашение встретиться с президентом Молдавии Майей Санду, чтобы обсудить проблемы аграриев и их и требования, сообщила пресс-служба ассоциации "Сила фермеров". В середине ноября аграрии приехали в молдавскую столицу на тракторах и оставили их на центральной площади города перед зданием правительства. Протестующие фермеры требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам в отношении производителей зерновых, а также увеличить финансовую помощь сектору, пострадавшему от засухи прошлого года и от падения цен на зерновые. В минсельхозе назвали это требование невозможным. "Сообщаем, что после того, как министр сельского хозяйства и пищевой промышленности внезапно отказался от предварительных договоренностей с представителями ассоциаций, руководство страны с опозданием, но частично отреагировало на просьбу протестующих фермеров о срочном диалоге. Нас ожидает встреча с госпожой президентом Майей Санду. Точное время нам сообщат сегодня, в первой половине дня", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в соцсети Facebook*. В первой половине дня аграрии встретятся с председателем парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Они надеются, что во встрече примет участие и председатель парламента. Также организаторы протеста хотят добиться беседы с премьер-министром и главой Нацбанка. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам. Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231130/protesty-1912889441.html

https://ria.ru/20231127/moldaviya-1912095897.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, кишинев, майя санду, евросоюз