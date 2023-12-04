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Медведев пошутил над западной поддержкой Киева - РИА Новости, 04.12.2023
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14:18 04.12.2023 (обновлено: 15:15 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/medvedev-1913641349.html
Медведев пошутил над западной поддержкой Киева
Медведев пошутил над западной поддержкой Киева - РИА Новости, 04.12.2023
Медведев пошутил над западной поддержкой Киева
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале картинку, в которой пошутил над западной поддержкой Украины. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:18
2023-12-04T15:15
в мире
украина
дмитрий медведев
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале картинку, в которой пошутил над западной поддержкой Украины. На созданном с помощью нейросети изображении запечатлены три западных политика: канцлер ФРГ Олаф Шольц, сидящий за столом с мясными блюдами, президент США Джо Байден на солнечном пляже и глава Франции Эммануэль Макрон, рядом с которым нарисовали бокалы с шампанским. "Все наши мысли с тобой, Украина", — гласит подпись на картинке. Как ранее заявляли в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи последовательно сокращается. По информации агентства Блумберг, голосование в сенате по финансированию Киева состоится не раньше 11 декабря, а 15 декабря сенаторы планируют отправиться на рождественские каникулы. Издание Financial Times сегодня со ссылкой на неназванных чиновников также сообщило, что выделение Украине 50 миллиардов евро Евросоюзом может сорваться из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в ЕС.
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в мире, украина, дмитрий медведев, германия, олаф шольц, сша, джо байден
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Германия, Олаф Шольц, США, Джо Байден
Медведев пошутил над западной поддержкой Киева

Медведев пошутил над западной поддержкой Киева картинкой с Шольцем и Макроном

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале картинку, в которой пошутил над западной поддержкой Украины.
На созданном с помощью нейросети изображении запечатлены три западных политика: канцлер ФРГ Олаф Шольц, сидящий за столом с мясными блюдами, президент США Джо Байден на солнечном пляже и глава Франции Эммануэль Макрон, рядом с которым нарисовали бокалы с шампанским.
"Все наши мысли с тобой, Украина", — гласит подпись на картинке.
Как ранее заявляли в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи последовательно сокращается. По информации агентства Блумберг, голосование в сенате по финансированию Киева состоится не раньше 11 декабря, а 15 декабря сенаторы планируют отправиться на рождественские каникулы.
Издание Financial Times сегодня со ссылкой на неназванных чиновников также сообщило, что выделение Украине 50 миллиардов евро Евросоюзом может сорваться из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в ЕС.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
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