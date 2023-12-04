https://ria.ru/20231204/medvedev-1913641349.html

Медведев пошутил над западной поддержкой Киева

Медведев пошутил над западной поддержкой Киева - РИА Новости, 04.12.2023

Медведев пошутил над западной поддержкой Киева

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале картинку, в которой пошутил над западной поддержкой Украины. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T14:18

2023-12-04T14:18

2023-12-04T15:15

в мире

украина

дмитрий медведев

германия

олаф шольц

сша

джо байден

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале картинку, в которой пошутил над западной поддержкой Украины. На созданном с помощью нейросети изображении запечатлены три западных политика: канцлер ФРГ Олаф Шольц, сидящий за столом с мясными блюдами, президент США Джо Байден на солнечном пляже и глава Франции Эммануэль Макрон, рядом с которым нарисовали бокалы с шампанским. "Все наши мысли с тобой, Украина", — гласит подпись на картинке. Как ранее заявляли в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи последовательно сокращается. По информации агентства Блумберг, голосование в сенате по финансированию Киева состоится не раньше 11 декабря, а 15 декабря сенаторы планируют отправиться на рождественские каникулы. Издание Financial Times сегодня со ссылкой на неназванных чиновников также сообщило, что выделение Украине 50 миллиардов евро Евросоюзом может сорваться из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в ЕС.

https://ria.ru/20231203/iskrennost-1913453544.html

украина

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, дмитрий медведев, германия, олаф шольц, сша, джо байден