https://ria.ru/20231204/matvienko-1913682311.html
Матвиенко призвала пересмотреть ценообразование на нотариальные услуги
Матвиенко призвала пересмотреть ценообразование на нотариальные услуги - РИА Новости, 04.12.2023
Матвиенко призвала пересмотреть ценообразование на нотариальные услуги
Необходим пересмотр ценообразования на нотариальные услуги, итоговые тарифы должно устанавливать государство, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:36
2023-12-04T16:36
2023-12-04T16:36
валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Необходим пересмотр ценообразования на нотариальные услуги, итоговые тарифы должно устанавливать государство, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Также остается ряд нерешенных вопросов в области нотариата. Сегодня государство фактически лишено контрольных полномочий в этой сфере. Необходим – мы также неоднократно на эту тему говорили - пересмотр подхода к ценообразованию в нотариате. С самодеятельностью уже здесь пора заканчивать! Итоговые тарифы должно устанавливать государство. Не может сама организация себе же сама устанавливать тарифы", - сказала Матвиенко в ходе своей встречи со статс-секретарями министерств. Председатель Совета Федерации отметила, что тарифы должны быть доступны для всех слоёв населения. "Чтобы навести порядок в этой сфере, нужны не точечные изменения, а системные государственные решения. Коллеги, закон о нотариате был принят в 90-е годы. С 90-х годов уже много воды утекло, уже другая ситуация", - подчеркнула парламентарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Экономика
Матвиенко призвала пересмотреть ценообразование на нотариальные услуги
Матвиенко: тарифы на нотариальные услуги должно устанавливать государство
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Необходим пересмотр ценообразования на нотариальные услуги, итоговые тарифы должно устанавливать государство, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Также остается ряд нерешенных вопросов в области нотариата. Сегодня государство фактически лишено контрольных полномочий в этой сфере.
Необходим – мы также неоднократно на эту тему говорили - пересмотр подхода к ценообразованию в нотариате. С самодеятельностью уже здесь пора заканчивать! Итоговые тарифы должно устанавливать государство. Не может сама организация себе же сама устанавливать тарифы", - сказала Матвиенко
в ходе своей встречи со статс-секретарями министерств.
Председатель Совета Федерации отметила, что тарифы должны быть доступны для всех слоёв населения.
"Чтобы навести порядок в этой сфере, нужны не точечные изменения, а системные государственные решения. Коллеги, закон о нотариате был принят в 90-е годы. С 90-х годов уже много воды утекло, уже другая ситуация", - подчеркнула парламентарий.
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