https://ria.ru/20231204/matvienko-1913682311.html

Матвиенко призвала пересмотреть ценообразование на нотариальные услуги

Матвиенко призвала пересмотреть ценообразование на нотариальные услуги - РИА Новости, 04.12.2023

Матвиенко призвала пересмотреть ценообразование на нотариальные услуги

Необходим пересмотр ценообразования на нотариальные услуги, итоговые тарифы должно устанавливать государство, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:36

2023-12-04T16:36

2023-12-04T16:36

валентина матвиенко

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Необходим пересмотр ценообразования на нотариальные услуги, итоговые тарифы должно устанавливать государство, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Также остается ряд нерешенных вопросов в области нотариата. Сегодня государство фактически лишено контрольных полномочий в этой сфере. Необходим – мы также неоднократно на эту тему говорили - пересмотр подхода к ценообразованию в нотариате. С самодеятельностью уже здесь пора заканчивать! Итоговые тарифы должно устанавливать государство. Не может сама организация себе же сама устанавливать тарифы", - сказала Матвиенко в ходе своей встречи со статс-секретарями министерств. Председатель Совета Федерации отметила, что тарифы должны быть доступны для всех слоёв населения. "Чтобы навести порядок в этой сфере, нужны не точечные изменения, а системные государственные решения. Коллеги, закон о нотариате был принят в 90-е годы. С 90-х годов уже много воды утекло, уже другая ситуация", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20231204/aborty-1913591093.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика