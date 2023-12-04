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СМИ: Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/kontrnastuplenie-1913738265.html
СМИ: Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева
СМИ: Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева
Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления Киева, пишет американская газета Washington Post. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:42
2023-12-04T19:42
специальная военная операция на украине
технологии
россия
киев
украина
энтони блинкен
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления Киева, пишет американская газета Washington Post. "Многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины", - пишет издание. Как отмечает издание, Россия по ходу конфликта приспосабливалась. Газета подчеркивает, что к марту Россия уже много месяцев готовила оборонительные сооружения. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Особенно ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но этого так и не произошло. Как сообщало Минобороны России, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20231204/istrebiteli-1913714510.html
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технологии, россия, киев, украина, энтони блинкен, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Киев, Украина, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева

WP: Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением Киева

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Украина и Запад недооценили Россию перед началом контрнаступления Киева, пишет американская газета Washington Post.
«
"Многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины", - пишет издание.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
На Украине пожаловались, что используемые ВСУ истребители хуже российских
18:23
Как отмечает издание, Россия по ходу конфликта приспосабливалась. Газета подчеркивает, что к марту Россия уже много месяцев готовила оборонительные сооружения.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Особенно ожесточенные бои идут за село Работино в Запорожской области, взятие которого позволило бы ВСУ выйти на Токмак, но этого так и не произошло.
Как сообщало Минобороны России, только за июнь-июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
"Достигнут цели". Генерал раскрыл, что Россия приготовила ВСУ
16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияКиевУкраинаЭнтони БлинкенВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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