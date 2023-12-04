https://ria.ru/20231204/kongress-1913585484.html

"Нам не нравится". В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине

"Нам не нравится". В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 04.12.2023

"Нам не нравится". В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине

Вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами, сообщает The Hill со ссылкой на слова старшего сенатора США от штата Висконсин Рона... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:50

2023-12-04T11:50

2023-12-04T11:51

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами, сообщает The Hill со ссылкой на слова старшего сенатора США от штата Висконсин Рона Джонсона."Единственный способ закончить эту войну – урегулирование путем переговоров. <...> Еще больше Украины будет уничтожено. Поэтому, с моей точки зрения, чем быстрее они достигнут завершения путем переговоров, тем лучше", — считает политик.По его словам, ему не нравится такая перспектива событий, но он понимает, что "такова реальность". Тем не менее, член верхней палаты конгресса США также планирует не допустить отправку дополнительных средств на Украину, пока администрация президента Джо Байдена не решит вопрос финансирования границы между Штатами и Мексикой."Путин не собирается проигрывать эту войну. Этот конфликт должен закончиться. Нам не понравится его исход, но с каждым днем он будет нравиться нам все меньше", — резюмировал сенатор.Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун во время выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне заявил, что конфликт на Украине закончится не только военным путем.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.

https://ria.ru/20231204/f-16-1913563887.html

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