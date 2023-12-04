https://ria.ru/20231204/konflikt-1913703634.html

Спецоперация, 4 декабря: СМИ узнали детали конфликта Зеленского и Залужного

Спецоперация, 4 декабря: СМИ узнали детали конфликта Зеленского и Залужного - РИА Новости, 04.12.2023

Спецоперация, 4 декабря: СМИ узнали детали конфликта Зеленского и Залужного

О деталях конфликта между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским, ходе спецоперации и проблемах с поставками оружия Киеву —... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:08

2023-12-04T18:08

2023-12-04T19:56

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

луганск

россия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. О деталях конфликта между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским, ходе спецоперации и проблемах с поставками оружия Киеву — в материале РИА Новости.Су-35 уничтожил украинскую РЛСРоссийский истребитель Су-35 уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на Сватовском направлении, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, во время одного из вылетов удалось обнаружить излучение радиолокационной станции противника. По цели запустили ракету "воздух — поверхность" Х-31ПМ. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало, при дальнейшем выполнении задачи не обнаружено, сообщили в министерстве. Украинского шпиона задержали в ЛНРСиловики задержали в ЛНР украинского шпиона, собиравшего данные о местах дислокации российских военных и техники, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. Следствие установило, что житель ЛНР оказывал содействие Вооруженным силам Украины, собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств. Следователи органов безопасности возбудили дело по статье 276 УК России "Шпионаж".ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске Нефтебаза в Луганске подверглась атаке дронами ВСУ, заявил РИА Новости представитель военной комендатуры ЛНР. В ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе, сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что возгорание возникло в результате действий ВСУ, использовавших для атаки ударные беспилотники. Пожар потушен, о пострадавших не сообщается. Президент Болгарии наложил вето на передачу Киеву бронетехники Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент для дальнейшего обсуждения закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче Украине 100 списанных бронетранспортеров. В обосновании вето отмечается, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования, что лишает их возможности объективно оценить, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость. Премьер-министр Болгарии Николай Денков прогнозирует, что парламентское большинство преодолеет вето, наложенное президентом.Конфликт Зеленского и Залужного Президент Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, что мешает тому командовать всей армией, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Отмечается, что Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими различными родами войск, которое происходит в обход Залужного, — в частности, с Сырским или командующим Воздушными силами Николаем Олещуком. Такой контакт, утверждает источник, дестабилизирует работу главкома ВСУ, который узнает часть информации от своих формальных подчиненных разве что на заседаниях ставки, если узнает вообще.Ход спецоперации По данным Минобороны, Киев потерял за сутки до 805 военнослужащих убитыми и ранеными на разных направлениях. Российские средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913143311.html

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, луганск, россия