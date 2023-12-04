https://ria.ru/20231204/kitay-1913540549.html

Пекин поддерживает Минск в следовании пути развития, заявил Си Цзиньпин

Пекин поддерживает Минск в следовании пути развития, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 04.12.2023

Пекин поддерживает Минск в следовании пути развития, заявил Си Цзиньпин

, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:05

2023-12-04T09:05

2023-12-04T10:05

китай

белоруссия

пекин

александр лукашенко

си цзиньпин

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ПЕКИН, 4 дек - РИА Новости. , выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине. Лукашенко 3-4 декабря находится в Китае с рабочим визитом. "Китай твердо поддерживает Белоруссию в следовании по пути развития, который соответствует ее национальным реалиям, и выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Белоруссии под любым предлогом", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин отметил, что Китай готов вместе с Белоруссией раскрывать потенциал сотрудничества в различных областях, усиливать взаимное политическое доверие, содействовать дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений, приносить больше пользы народам двух стран. В прошлый раз Лукашенко посетил Китай 28 февраля - 2 марта этого года. По оценке первого вице-премьера белорусского правительства Николая Снопкова, экономический эффект от договоренностей, достигнутых и формализованных в рамках визита, превысил 3,5 миллиарда долларов. По данным минэкономики Белоруссии, в 2022 году белорусско-китайский товарооборот достиг рекордных 5,8 миллиарда долларов. Экспорт белорусских товаров в Китай практически удвоился и составил 1,6 миллиарда долларов. По итогам 2022 года в реализацию проектов в Белоруссии китайские инвесторы вложили свыше 100 миллионов долларов.

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https://ria.ru/20230604/elektromobili-1876126782.html

китай

белоруссия

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, белоруссия, пекин, александр лукашенко, си цзиньпин