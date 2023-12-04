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Жителю Казани и его жене дали срок за хищение у Wildberries - РИА Новости, 04.12.2023
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15:51 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/khischenie-1913668165.html
Жителю Казани и его жене дали срок за хищение у Wildberries
Жителю Казани и его жене дали срок за хищение у Wildberries - РИА Новости, 04.12.2023
Жителю Казани и его жене дали срок за хищение у Wildberries
Вахитовский районный суд Казани приговорил местного жителя Владимира Беляева к 5 годам колонии, его супруга Юлия получила условный срок по делу о хищении более... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:51
2023-12-04T15:51
происшествия
казань
антарктида
москва
рбк (медиагруппа)
wildberries
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КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани приговорил местного жителя Владимира Беляева к 5 годам колонии, его супруга Юлия получила условный срок по делу о хищении более 23 миллионов рублей у Wildberries, они продавали на маркетплейсе несуществующие услуги вроде похода в Антарктиду, следует из материалов на сайте суда. Как отмечается в приговоре, фигуранты, используя "уязвимости" системы "Портал поставщиков" интернет-магазина Wildberries, вывели с банковского счета ООО "Вайлдберриз" более 23 миллионов рублей, принадлежащих маркетплейсу. В 2021 году подсудимые зарегистрировались в системе и организовали продажи реально не существующих товаров: "Сертификат на поездку на круизный лайнер", "Эксклюзивный поход в Антарктиду", "Эксклюзивное путешествие на Гималаи", "Эксклюзивный поход на Эверест", "Эксклюзивный поход в Сибирь" - каждый стоимостью 150 тысяч рублей. Затем они оформили приобретение 171 подобного товара, используя реквизиты недействующих (неплатежеспособных) банковских карт, которыми фактически произвести оплату фиктивно приобретенных товаров было невозможно. В результате, согласно материалам дела, электронной системой учета ООО "Вайлдберриз" в автоматическом режиме формировались не соответствующие действительности отчеты о якобы проданных товарах, создавались платежные поручения - и деньги списывались. Беляев признан судом виновным в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его супруга приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд постановил взыскать с супругов в солидарном порядке 23,085 миллиона рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба ООО "Вайлдберриз". По данным РБК, в мае 2021 года группа из полусотни человек совершила массированную атаку на Wildberries. В результате со счетов компании было похищено более 385 миллионов рублей. Девяти преступникам по этому делу уже вынесен приговор, еще пятерым предъявлено обвинение, они ждут вынесения приговора. По информации издания, суды проходят по месту совершения преступлений - в Москве, Казани, в Чувашии.
https://ria.ru/20231129/sud-1912672386.html
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происшествия, казань, антарктида, москва, рбк (медиагруппа), wildberries
Происшествия, Казань, Антарктида, Москва, РБК (медиагруппа), Wildberries
Жителю Казани и его жене дали срок за хищение у Wildberries

Жителю Казани и его жене дали срок за хищение у Wildberries 23 миллионов рублей

© РИА Новости / Егор Алеев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Егор Алеев
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КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани приговорил местного жителя Владимира Беляева к 5 годам колонии, его супруга Юлия получила условный срок по делу о хищении более 23 миллионов рублей у Wildberries, они продавали на маркетплейсе несуществующие услуги вроде похода в Антарктиду, следует из материалов на сайте суда.
Как отмечается в приговоре, фигуранты, используя "уязвимости" системы "Портал поставщиков" интернет-магазина Wildberries, вывели с банковского счета ООО "Вайлдберриз" более 23 миллионов рублей, принадлежащих маркетплейсу.
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В 2021 году подсудимые зарегистрировались в системе и организовали продажи реально не существующих товаров: "Сертификат на поездку на круизный лайнер", "Эксклюзивный поход в Антарктиду", "Эксклюзивное путешествие на Гималаи", "Эксклюзивный поход на Эверест", "Эксклюзивный поход в Сибирь" - каждый стоимостью 150 тысяч рублей. Затем они оформили приобретение 171 подобного товара, используя реквизиты недействующих (неплатежеспособных) банковских карт, которыми фактически произвести оплату фиктивно приобретенных товаров было невозможно.
В результате, согласно материалам дела, электронной системой учета ООО "Вайлдберриз" в автоматическом режиме формировались не соответствующие действительности отчеты о якобы проданных товарах, создавались платежные поручения - и деньги списывались.
Беляев признан судом виновным в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его супруга приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также суд постановил взыскать с супругов в солидарном порядке 23,085 миллиона рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба ООО "Вайлдберриз".
По данным РБК, в мае 2021 года группа из полусотни человек совершила массированную атаку на Wildberries. В результате со счетов компании было похищено более 385 миллионов рублей. Девяти преступникам по этому делу уже вынесен приговор, еще пятерым предъявлено обвинение, они ждут вынесения приговора. По информации издания, суды проходят по месту совершения преступлений - в Москве, Казани, в Чувашии.
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ПроисшествияКазаньАнтарктидаМоскваРБК (медиагруппа)Wildberries
 
 
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