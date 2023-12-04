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ВСУ с начала года убили в Херсонской области 78 мирных жителей - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/kherson-1913607494.html
ВСУ с начала года убили в Херсонской области 78 мирных жителей
ВСУ с начала года убили в Херсонской области 78 мирных жителей - РИА Новости, 04.12.2023
ВСУ с начала года убили в Херсонской области 78 мирных жителей
С начала года 78 мирных жителей Херсонской области погибли от действий украинских войск, ранения получили 485, сообщил в понедельник глава правительства региона РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:12
2023-12-04T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. С начала года 78 мирных жителей Херсонской области погибли от действий украинских войск, ранения получили 485, сообщил в понедельник глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "С начала года от рук украинских нацистов погибло уже 78 мирных херсонцев. Среди них много женщин, шестеро детей. Раненых - уже 485. Цифры просто чудовищные", - написал Алексеенко. По его словам, если раньше люди в основном погибали от минометных и артобстрелов, то теперь все больше жертв от ударов дронов. "Когда дронами-камикадзе осознанно жгут любые машины на дорогах и улицах. Убивают, калечат людей, которых при этом публично называют "своими", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, андрей алексеенко, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ с начала года убили в Херсонской области 78 мирных жителей

Алексеенко: ВСУ с начала года убили в Херсонской области 78 мирных жителей

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. С начала года 78 мирных жителей Херсонской области погибли от действий украинских войск, ранения получили 485, сообщил в понедельник глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
"С начала года от рук украинских нацистов погибло уже 78 мирных херсонцев. Среди них много женщин, шестеро детей. Раненых - уже 485. Цифры просто чудовищные", - написал Алексеенко. По его словам, если раньше люди в основном погибали от минометных и артобстрелов, то теперь все больше жертв от ударов дронов.
"Когда дронами-камикадзе осознанно жгут любые машины на дорогах и улицах. Убивают, калечат людей, которых при этом публично называют "своими", - подчеркнул Алексеенко.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияАндрей АлексеенкоВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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