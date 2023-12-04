https://ria.ru/20231204/kherson-1913607494.html

ВСУ с начала года убили в Херсонской области 78 мирных жителей

ВСУ с начала года убили в Херсонской области 78 мирных жителей - РИА Новости, 04.12.2023

ВСУ с начала года убили в Херсонской области 78 мирных жителей

С начала года 78 мирных жителей Херсонской области погибли от действий украинских войск, ранения получили 485, сообщил в понедельник глава правительства региона РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:12

2023-12-04T13:12

2023-12-04T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

андрей алексеенко

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. С начала года 78 мирных жителей Херсонской области погибли от действий украинских войск, ранения получили 485, сообщил в понедельник глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. "С начала года от рук украинских нацистов погибло уже 78 мирных херсонцев. Среди них много женщин, шестеро детей. Раненых - уже 485. Цифры просто чудовищные", - написал Алексеенко. По его словам, если раньше люди в основном погибали от минометных и артобстрелов, то теперь все больше жертв от ударов дронов. "Когда дронами-камикадзе осознанно жгут любые машины на дорогах и улицах. Убивают, калечат людей, которых при этом публично называют "своими", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.

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Кирилл Волков

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