https://ria.ru/20231204/karabakh-1913578195.html

Карабах помогают разминировать специально обученные крысы

Карабах помогают разминировать специально обученные крысы - РИА Новости, 04.12.2023

Карабах помогают разминировать специально обученные крысы

Азербайджанские саперы используют специально обученных крыс при обезвреживании территории Карабаха от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщил представитель... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:29

2023-12-04T11:29

2023-12-04T11:37

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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Азербайджанские саперы используют специально обученных крыс при обезвреживании территории Карабаха от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщил представитель национального Агентства по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев. "В процессе разминирования (Карабаха - ред.) используются и специально обученные собаки-саперы и крысы", - сказал Исаев. Одновременно, отметил он, в том же процессе задействуют бронированные экскаваторы, а также, в частности, машины для разминирования Revival-B и Revival-T азербайджанского производства. По словам Исаева, которые он произнес на круглом столе "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане", с 2020 года до настоящего времени в Карабахе подорвались на минах 337 человек, 65 из них, в том числе 50 мирных жителей, погибли. "Всего зафиксировано 197 случаев подрыва на минах, 56 из которых произошли на бывшей линии соприкосновения, а 141 - вдали от нее", - отметил Исаев. Ранее армянская сторона представила Азербайджану формуляры минных полей некоторых территорий в Карабахе - по данным Баку, они отличаются очень низкой точностью. В Азербайджане заявляют, что точность переданных Арменией карт минных полей составляет только 25%, что замедляет восстановительные работы в Карабахе. При этом Ереван заявляет, что передал азербайджанской стороне все имеющиеся у него карты такого рода.

https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html

https://ria.ru/20231009/missiya-1901428763.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, баку, армения