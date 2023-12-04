https://ria.ru/20231204/karabakh-1913578195.html
Карабах помогают разминировать специально обученные крысы
Карабах помогают разминировать специально обученные крысы - РИА Новости, 04.12.2023
Карабах помогают разминировать специально обученные крысы
Азербайджанские саперы используют специально обученных крыс при обезвреживании территории Карабаха от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщил представитель... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:29
2023-12-04T11:29
2023-12-04T11:37
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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Азербайджанские саперы используют специально обученных крыс при обезвреживании территории Карабаха от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщил представитель национального Агентства по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев. "В процессе разминирования (Карабаха - ред.) используются и специально обученные собаки-саперы и крысы", - сказал Исаев. Одновременно, отметил он, в том же процессе задействуют бронированные экскаваторы, а также, в частности, машины для разминирования Revival-B и Revival-T азербайджанского производства. По словам Исаева, которые он произнес на круглом столе "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане", с 2020 года до настоящего времени в Карабахе подорвались на минах 337 человек, 65 из них, в том числе 50 мирных жителей, погибли. "Всего зафиксировано 197 случаев подрыва на минах, 56 из которых произошли на бывшей линии соприкосновения, а 141 - вдали от нее", - отметил Исаев. Ранее армянская сторона представила Азербайджану формуляры минных полей некоторых территорий в Карабахе - по данным Баку, они отличаются очень низкой точностью. В Азербайджане заявляют, что точность переданных Арменией карт минных полей составляет только 25%, что замедляет восстановительные работы в Карабахе. При этом Ереван заявляет, что передал азербайджанской стороне все имеющиеся у него карты такого рода.
https://ria.ru/20231124/karabakh-1911623517.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, баку, армения
В мире, Азербайджан, Баку, Армения
Карабах помогают разминировать специально обученные крысы
Азербайджанские саперы используют обученных крыс при обезвреживании Карабаха
БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Азербайджанские саперы используют специально обученных крыс при обезвреживании территории Карабаха от мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщил представитель национального Агентства по разминированию (ANAMA) Фархад Исаев.
"В процессе разминирования (Карабаха - ред.) используются и специально обученные собаки-саперы и крысы", - сказал Исаев.
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Одновременно, отметил он, в том же процессе задействуют бронированные экскаваторы, а также, в частности, машины для разминирования Revival-B и Revival-T азербайджанского производства.
По словам Исаева, которые он произнес на круглом столе "Защита лиц с инвалидностью и пострадавших от мин в Азербайджане", с 2020 года до настоящего времени в Карабахе подорвались на минах 337 человек, 65 из них, в том числе 50 мирных жителей, погибли. "Всего зафиксировано 197 случаев подрыва на минах, 56 из которых произошли на бывшей линии соприкосновения, а 141 - вдали от нее", - отметил Исаев.
Ранее армянская сторона представила Азербайджану
формуляры минных полей некоторых территорий в Карабахе - по данным Баку
, они отличаются очень низкой точностью. В Азербайджане заявляют, что точность переданных Арменией
карт минных полей составляет только 25%, что замедляет восстановительные работы в Карабахе. При этом Ереван
заявляет, что передал азербайджанской стороне все имеющиеся у него карты такого рода.
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