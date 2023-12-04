https://ria.ru/20231204/kaluga-1913750915.html
Калужский губернатор поручил усилить меры безопасности в праздники
Калужский губернатор поручил усилить меры безопасности в праздники - РИА Новости, 04.12.2023
Калужский губернатор поручил усилить меры безопасности в праздники
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил обеспечить общественную безопасность в новогодние праздники, а главам городов и районов – взять этот вопрос РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:04
2023-12-04T21:04
2023-12-04T21:09
калужская область
общество
калужская область
владислав шапша
алексей лебедев
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КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил обеспечить общественную безопасность в новогодние праздники, а главам городов и районов – взять этот вопрос под личный контроль, сообщает правительство региона. Сообщается, что в понедельник Шапша и федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев провели в режиме видео-конференц-связи совещание, на котором рассматривался вопрос обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. "В этот период в области всегда проводятся концерты, представления, встречи, массовые мероприятия с участием детей и взрослых. Ожидается значительный приток туристов. Наша главная задача – создать безопасные условия для жителей и гостей области", – подчеркнул губернатор. С информацией о подготовке сил и средств выступили руководители силовых структур. Они отметили, в частности, что с начала рождественских мероприятий и до окончания праздничных богослужений здания храмов и их территории возьмут под усиленную охрану. Наряды полиции будут приближены к объектам транспорта и местам массовых гуляний. Особое внимание планируется уделить пресечению правонарушений, связанных с незаконной миграцией, недопущению проникновения в регион участников экстремистских и террористических организаций. По итогам обсуждения Шапша рекомендовал главам администраций городов и районов "в каждом муниципальном образовании независимо от масштаба мероприятий с полной ответственностью подойти к вопросам общественной безопасности". "Возьмите под личный контроль организацию и проведение праздников. Проверьте противопожарную защищенность объектов. Напомните жителям о правилах обращения с огнем и пиротехникой. Внимательно отнеситесь ко всем деталям", – сказал губернатор. Он попросил уделить особое внимание работе систем жизнеобеспечения, принять меры для устойчивой работы общественного транспорта, надежного функционирования систем тепло- и водоснабжения, электроэнергетики, а также своевременно расчищать и обрабатывать дороги. На совещании Шапша также напомнил региональным и муниципальным органам власти о неуместности проводить корпоративные и увеселительные мероприятия в этот период, сообщает областное правительство.
https://ria.ru/20231115/otedelenie-1909663347.html
https://ria.ru/20231123/vetnam-1911252667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, калужская область, владислав шапша, алексей лебедев
Калужская область, Общество, Калужская область, Владислав Шапша, Алексей Лебедев
КАЛУГА, 4 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил обеспечить общественную безопасность в новогодние праздники, а главам городов и районов – взять этот вопрос под личный контроль, сообщает правительство региона.
Сообщается, что в понедельник Шапша и федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев
провели в режиме видео-конференц-связи совещание, на котором рассматривался вопрос обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.
«
"В этот период в области всегда проводятся концерты, представления, встречи, массовые мероприятия с участием детей и взрослых. Ожидается значительный приток туристов. Наша главная задача – создать безопасные условия для жителей и гостей области", – подчеркнул губернатор.
С информацией о подготовке сил и средств выступили руководители силовых структур. Они отметили, в частности, что с начала рождественских мероприятий и до окончания праздничных богослужений здания храмов и их территории возьмут под усиленную охрану. Наряды полиции будут приближены к объектам транспорта и местам массовых гуляний. Особое внимание планируется уделить пресечению правонарушений, связанных с незаконной миграцией, недопущению проникновения в регион участников экстремистских и террористических организаций.
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По итогам обсуждения Шапша рекомендовал главам администраций городов и районов "в каждом муниципальном образовании независимо от масштаба мероприятий с полной ответственностью подойти к вопросам общественной безопасности".
«
"Возьмите под личный контроль организацию и проведение праздников. Проверьте противопожарную защищенность объектов. Напомните жителям о правилах обращения с огнем и пиротехникой. Внимательно отнеситесь ко всем деталям", – сказал губернатор.
Он попросил уделить особое внимание работе систем жизнеобеспечения, принять меры для устойчивой работы общественного транспорта, надежного функционирования систем тепло- и водоснабжения, электроэнергетики, а также своевременно расчищать и обрабатывать дороги.
На совещании Шапша также напомнил региональным и муниципальным органам власти о неуместности проводить корпоративные и увеселительные мероприятия в этот период, сообщает областное правительство.
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