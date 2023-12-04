Рейтинг@Mail.ru
В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 04.12.2023 (обновлено: 15:51 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/izrail-1913665118.html
В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру "Хезболлы" в Ливане
В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 04.12.2023
В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по командному центру, инфраструктуре и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:41
2023-12-04T15:51
в мире
ливан
израиль
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906924589_40:132:1020:683_1920x0_80_0_0_e0b92449cba5276e8386a814587634b1.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по командному центру, инфраструктуре и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане."Истребители и БПЛА ВВС Израиля нанесли удары по командному центру и пункту управления, террористической инфраструктуре и военным объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале.Армия также сообщила, что зафиксировала несколько пусков из Ливана в направлении северных районов Израиля, ЦАХАЛ ведет ответный огонь.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231204/ugroza-1913665018.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906924589_29:0:940:683_1920x0_80_0_0_c64496a0d7140ea721417a492688151a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла
В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру "Хезболлы" в Ливане

Израиль заявил об ударах по командному центру и объектам "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по командному центру, инфраструктуре и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
"Истребители и БПЛА ВВС Израиля нанесли удары по командному центру и пункту управления, террористической инфраструктуре и военным объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале.
Армия также сообщила, что зафиксировала несколько пусков из Ливана в направлении северных районов Израиля, ЦАХАЛ ведет ответный огонь.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России
15:41
 
В миреЛиванИзраильХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала