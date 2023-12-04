В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру "Хезболлы" в Ливане
Израиль заявил об ударах по командному центру и объектам "Хезболлы" в Ливане
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные во время наземной операции на территории сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по командному центру, инфраструктуре и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
"Истребители и БПЛА ВВС Израиля нанесли удары по командному центру и пункту управления, террористической инфраструктуре и военным объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале.
Армия также сообщила, что зафиксировала несколько пусков из Ливана в направлении северных районов Израиля, ЦАХАЛ ведет ответный огонь.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.