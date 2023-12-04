https://ria.ru/20231204/izrail-1913665118.html

В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру "Хезболлы" в Ливане

В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 04.12.2023

В ЦАХАЛ заявили об ударах по командному центру "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по командному центру, инфраструктуре и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:41

2023-12-04T15:41

2023-12-04T15:51

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хезболла

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ее ВВС нанесли удары по командному центру, инфраструктуре и объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Ливане."Истребители и БПЛА ВВС Израиля нанесли удары по командному центру и пункту управления, террористической инфраструктуре и военным объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - сообщило военное ведомство в своем Telegram-канале.Армия также сообщила, что зафиксировала несколько пусков из Ливана в направлении северных районов Израиля, ЦАХАЛ ведет ответный огонь.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231204/ugroza-1913665018.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла