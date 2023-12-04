https://ria.ru/20231204/izmenenie-1913519827.html

На Западе увидели тревожное изменение в поведении Зеленского

На Западе увидели тревожное изменение в поведении Зеленского - РИА Новости, 04.12.2023

На Западе увидели тревожное изменение в поведении Зеленского

В украинской верхушке произошли явные изменения, и в первую очередь изменился настрой Владимира Зеленского: от его оптимизма, который он демонстрировал с самого РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T01:35

2023-12-04T01:35

2023-12-04T01:35

в мире

украина

владимир зеленский

валерий залужный

давид арахамия

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. В украинской верхушке произошли явные изменения, и в первую очередь изменился настрой Владимира Зеленского: от его оптимизма, который он демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа, говорится в сюжете TV5Monde.Как отмечает телеканал, в конце 2022 года Зеленский обещал украинцам, что 2023-й станет "годом победы". "Минул почти год — и теперь Зеленскому приходится смотреть правде в глаза: контрнаступление его войск не позволило добиться никакого существенного продвижения", - говорится в сюжете.Кроме того, в последнее время среди руководства в Киеве впервые с начала военных действий появились признаки раскола. Так, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, входящая в комитет по вопросам обороны, потребовала отправить в отставку главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год, аналогичные заявление сделал и лидер пропрезидентской фракции в Раде Давид Арахамия.Несмотря на дистанцирование офиса Зеленского от данных заявлений, отношения между ним и главкомом ВСУ становятся все более прохладными, говорится в материале. Ранее Залужный признал патовую ситуацию для ВСУ на фронте, после чего Зеленский упрекнул генерала в том, что он "занимается политикой" — подтвердив таким образом зарождающееся между ними соперничество."И хотя министру обороны было поручено опровергать эти разделения как "мнимые", он старается зря: в украинской верхушке явно кое-что изменилось, и в первую очередь — настрой Зеленского. От оптимизма, который он, несмотря ни на что, демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа", - резюмирует TV5Monde.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.

https://ria.ru/20231203/konflikt-1913497895.html

https://ria.ru/20231203/opros-1913498255.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, давид арахамия, вооруженные силы украины, верховная рада украины