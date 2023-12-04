https://ria.ru/20231204/gretsiya-1913726082.html
Путин выразил надежду на улучшение отношений с Грецией
Путин выразил надежду на улучшение отношений с Грецией - РИА Новости, 04.12.2023
Путин выразил надежду на улучшение отношений с Грецией
Нельзя не переживать за нынешнюю ситуацию в отношениях России и Греции, остается надеяться, что традиционные узы духовной близости, взаимной симпатии и уважения РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:51
2023-12-04T18:51
2023-12-04T19:05
греция
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нельзя не переживать за нынешнюю ситуацию в отношениях России и Греции, остается надеяться, что традиционные узы духовной близости, взаимной симпатии и уважения российского и греческого народов помогут со временем возродить и обоюдовыгодное партнерство между государствами, и нормальные деловые отношения, заявил президент России Владимир Путин."Поэтому, конечно, нельзя не переживать за нынешнюю ситуацию в двусторонних делах. Остается надеяться, что традиционные узы духовной близости, взаимной симпатии и уважения российского и греческого народов помогут со временем возродить и обоюдовыгодное партнерство между нашими государствами, и нормальные деловые отношения", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Глава государства отметил, что на протяжении более двух веков Россия и Греция выстраивали сотрудничество в конструктивном и дружеском ключе, что помогало сообща добиваться хороших результатов в экономическом, гуманитарном взаимодействии.По словам Путина, также последние годы поступательную динамику приобрели отношения России и Доминиканской Республики, во многом это стало результатом возросшего туристического потока россиян, которых привлекает красота природы и широкие возможности для отдыха."И мы, естественно, заинтересованы в развитии сотрудничества и в таких сферах, как политика, экономика, культура. Учитывая интерес доминиканцев к получению высшего образования в России, увеличиваем квоту стипендий для ваших граждан", - заключил президент России.
https://ria.ru/20231204/avstraliya-1913725432.html
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греция, россия, владимир путин
Греция, Россия, Владимир Путин
Путин выразил надежду на улучшение отношений с Грецией
Путин: остается надеяться, что в дальнейшем отношения России и Греции улучшатся
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Нельзя не переживать за нынешнюю ситуацию в отношениях России и Греции, остается надеяться, что традиционные узы духовной близости, взаимной симпатии и уважения российского и греческого народов помогут со временем возродить и обоюдовыгодное партнерство между государствами, и нормальные деловые отношения, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Поэтому, конечно, нельзя не переживать за нынешнюю ситуацию в двусторонних делах. Остается надеяться, что традиционные узы духовной близости, взаимной симпатии и уважения российского и греческого народов помогут со временем возродить и обоюдовыгодное партнерство между нашими государствами, и нормальные деловые отношения", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
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Глава государства отметил, что на протяжении более двух веков Россия и Греция выстраивали сотрудничество в конструктивном и дружеском ключе, что помогало сообща добиваться хороших результатов в экономическом, гуманитарном взаимодействии.
По словам Путина, также последние годы поступательную динамику приобрели отношения России и Доминиканской Республики, во многом это стало результатом возросшего туристического потока россиян, которых привлекает красота природы и широкие возможности для отдыха.
«
"И мы, естественно, заинтересованы в развитии сотрудничества и в таких сферах, как политика, экономика, культура. Учитывая интерес доминиканцев к получению высшего образования в России, увеличиваем квоту стипендий для ваших граждан", - заключил президент России.
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