Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Эстонии рассказал о возможном закрытии границ с Россией - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/granitsa-1913747973.html
Глава МВД Эстонии рассказал о возможном закрытии границ с Россией
Глава МВД Эстонии рассказал о возможном закрытии границ с Россией - РИА Новости, 04.12.2023
Глава МВД Эстонии рассказал о возможном закрытии границ с Россией
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал порталу Delfi, в каком случае может быть закрыта граница с Россией, он пообещал, что жителей страны... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:47
2023-12-04T20:47
в мире
россия
эстония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/11/1508001125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a62562b8f73c6e80c83a7e22c46eb185.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 4 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал порталу Delfi, в каком случае может быть закрыта граница с Россией, он пообещал, что жителей страны заранее предупредят об этом. По словам министра, сейчас эстонские погранпункты работают в обычном режиме, но власти готовы при необходимости их закрыть, как это сделала Финляндия, которой на прошлой неделе пришлось закрыть все свои пограничные пункты с Россией. "Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сотни мигрантов будут направлены от финской границы на юг – то есть, например, в пограничные пункты Нарвы или Лухамаа", - сказал в понедельник Ляэнеметс порталу Delfi. Министр заявил, что несколько недель назад появились признаки того, что Россия может направить миграционный поток на эстонскую границу "при молчаливом согласии или даже поддержке своих спецслужб". "Всего Российская Федерация намеренно и организованно направила к нашей границе 34 таких человека (граждан Сирии и Сомали – ред.). Все они были отправлены обратно в Россию", - подчеркнул Ляэнеметс. Как отметил министр, эстонские полицейские и пограничники справились с небольшим потоком мигрантов, но если к границе прибудут уже сотни нелегальных беженцев, то работа пограничного пункта будет существенно нарушена. "В этом случае мы закроем пограничные пункты и будем вынуждены направить дополнительные ресурсы на "зеленую границу", чтобы нелегальные мигранты не могли попасть в Эстонию через леса и болота – как это произошло при аналогичных миграционных атаках на границе Латвии и Литвы с Белоруссией", - сказал глава МВД. При этом Ляэнеметс выразил надежду, что давление на эстонские границы из-за потока мигрантов не увеличится, и пограничные посты смогут продолжить свою нормальную работу. "Если нам все же придется закрыть погранпереходы, то, скорее всего, это не произойдет в течение минуты или часа — мы все равно заранее предупредим людей, чтобы жители Эстонии, уехавшие в Россию, могли вернуться домой до закрытия погранперехода. Кроме того, об этом заранее должны узнать перевозчики пассажиров и грузов, которые ездят между двумя странами", - пояснил министр. МВД Финляндии ранее проинформировало о закрытии с 30 ноября последнего работавшего КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи - Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение было принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты
https://ria.ru/20231201/estoniya-1913280062.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231124/zanaves-1911551460.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/11/1508001125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f826319dce8e718dfefed3a3f689cde5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эстония
В мире, Россия, Эстония
Глава МВД Эстонии рассказал о возможном закрытии границ с Россией

Глава МВД Эстонии: жителей заранее предупредят в случае закрытия границы с РФ

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный пункт пропуска на эстонско-российской границе
Пешеходный пункт пропуска на эстонско-российской границе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в медиабанк
Пешеходный пункт пропуска на эстонско-российской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал порталу Delfi, в каком случае может быть закрыта граница с Россией, он пообещал, что жителей страны заранее предупредят об этом.
По словам министра, сейчас эстонские погранпункты работают в обычном режиме, но власти готовы при необходимости их закрыть, как это сделала Финляндия, которой на прошлой неделе пришлось закрыть все свои пограничные пункты с Россией.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Каллас: Эстония хочет депортировать желающих получить гражданство России
1 декабря, 22:34
"Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сотни мигрантов будут направлены от финской границы на юг – то есть, например, в пограничные пункты Нарвы или Лухамаа", - сказал в понедельник Ляэнеметс порталу Delfi.
Министр заявил, что несколько недель назад появились признаки того, что Россия может направить миграционный поток на эстонскую границу "при молчаливом согласии или даже поддержке своих спецслужб". "Всего Российская Федерация намеренно и организованно направила к нашей границе 34 таких человека (граждан Сирии и Сомали – ред.). Все они были отправлены обратно в Россию", - подчеркнул Ляэнеметс.
Как отметил министр, эстонские полицейские и пограничники справились с небольшим потоком мигрантов, но если к границе прибудут уже сотни нелегальных беженцев, то работа пограничного пункта будет существенно нарушена. "В этом случае мы закроем пограничные пункты и будем вынуждены направить дополнительные ресурсы на "зеленую границу", чтобы нелегальные мигранты не могли попасть в Эстонию через леса и болота – как это произошло при аналогичных миграционных атаках на границе Латвии и Литвы с Белоруссией", - сказал глава МВД.
При этом Ляэнеметс выразил надежду, что давление на эстонские границы из-за потока мигрантов не увеличится, и пограничные посты смогут продолжить свою нормальную работу. "Если нам все же придется закрыть погранпереходы, то, скорее всего, это не произойдет в течение минуты или часа — мы все равно заранее предупредим людей, чтобы жители Эстонии, уехавшие в Россию, могли вернуться домой до закрытия погранперехода. Кроме того, об этом заранее должны узнать перевозчики пассажиров и грузов, которые ездят между двумя странами", - пояснил министр.
Флаги возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Европа готовится к ликвидации
23 ноября, 08:00
МВД Финляндии ранее проинформировало о закрытии с 30 ноября последнего работавшего КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи - Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение было принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.
В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
В Кремле назвали разговоры о новом железном занавесе преждевременными
24 ноября, 12:53
 
В миреРоссияЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала