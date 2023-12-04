https://ria.ru/20231204/granitsa-1913747973.html

Глава МВД Эстонии рассказал о возможном закрытии границ с Россией

Глава МВД Эстонии рассказал о возможном закрытии границ с Россией - РИА Новости, 04.12.2023

Глава МВД Эстонии рассказал о возможном закрытии границ с Россией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал порталу Delfi, в каком случае может быть закрыта граница с Россией, он пообещал, что жителей страны... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:47

2023-12-04T20:47

2023-12-04T20:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 дек - РИА Новости. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал порталу Delfi, в каком случае может быть закрыта граница с Россией, он пообещал, что жителей страны заранее предупредят об этом. По словам министра, сейчас эстонские погранпункты работают в обычном режиме, но власти готовы при необходимости их закрыть, как это сделала Финляндия, которой на прошлой неделе пришлось закрыть все свои пограничные пункты с Россией. "Поэтому мы должны быть готовы к тому, что сотни мигрантов будут направлены от финской границы на юг – то есть, например, в пограничные пункты Нарвы или Лухамаа", - сказал в понедельник Ляэнеметс порталу Delfi. Министр заявил, что несколько недель назад появились признаки того, что Россия может направить миграционный поток на эстонскую границу "при молчаливом согласии или даже поддержке своих спецслужб". "Всего Российская Федерация намеренно и организованно направила к нашей границе 34 таких человека (граждан Сирии и Сомали – ред.). Все они были отправлены обратно в Россию", - подчеркнул Ляэнеметс. Как отметил министр, эстонские полицейские и пограничники справились с небольшим потоком мигрантов, но если к границе прибудут уже сотни нелегальных беженцев, то работа пограничного пункта будет существенно нарушена. "В этом случае мы закроем пограничные пункты и будем вынуждены направить дополнительные ресурсы на "зеленую границу", чтобы нелегальные мигранты не могли попасть в Эстонию через леса и болота – как это произошло при аналогичных миграционных атаках на границе Латвии и Литвы с Белоруссией", - сказал глава МВД. При этом Ляэнеметс выразил надежду, что давление на эстонские границы из-за потока мигрантов не увеличится, и пограничные посты смогут продолжить свою нормальную работу. "Если нам все же придется закрыть погранпереходы, то, скорее всего, это не произойдет в течение минуты или часа — мы все равно заранее предупредим людей, чтобы жители Эстонии, уехавшие в Россию, могли вернуться домой до закрытия погранперехода. Кроме того, об этом заранее должны узнать перевозчики пассажиров и грузов, которые ездят между двумя странами", - пояснил министр. МВД Финляндии ранее проинформировало о закрытии с 30 ноября последнего работавшего КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи - Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение было принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии". В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты

https://ria.ru/20231201/estoniya-1913280062.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

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