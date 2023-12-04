https://ria.ru/20231204/granitsa-1913669061.html

МИД России прокомментировал информацию о возможном закрытии границ Эстонией

МИД России прокомментировал информацию о возможном закрытии границ Эстонией - РИА Новости, 04.12.2023

МИД России прокомментировал информацию о возможном закрытии границ Эстонией

Российская сторона не получала от Эстонии уведомлений о возможном закрытии границы, заявил статс-секретарь - замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T15:52

2023-12-04T15:52

2023-12-04T16:11

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская сторона не получала от Эстонии уведомлений о возможном закрытии границы, заявил статс-секретарь - замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов."Пока никаких официальных (уведомлений - ред.) не было с эстонской стороны. Мы ничего не получали - ни по линии посольства, ни по линии погранслужбы, насколько мне известно", - сказал Иванов журналистам.Ранее пресс-служба департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщила о том, что пограничники на КПП в Нарве начали выдавать едущим в Россию жителям страны листовки с предупреждением о возможном закрытии границы с РФ и проблемах при возвращении домой. В листовках утверждается, что в течение последних недель Россия якобы направляла на границу Эстонии группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС.МВД Финляндии ранее проинформировало о закрытии с 30 ноября последнего работавшего КПП на границе с РФ Райа-Йоосеппи - Лотта, все пропускные пункты будут закрыты до 13 декабря, прием заявлений от просителей международной защиты сосредоточат в аэропортах и морских портах. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, такое решение было принято, "чтобы защитить национальную безопасность Финляндии".В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события.В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.

https://ria.ru/20231130/granitsa-1912921532.html

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