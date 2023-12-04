https://ria.ru/20231204/gosizmena-1913602595.html
На Украине с февраля 2022 года возбудили почти 1500 дел о госизмене
На Украине с февраля 2022 года возбудили почти 1500 дел о госизмене - РИА Новости, 04.12.2023
На Украине с февраля 2022 года возбудили почти 1500 дел о госизмене
Почти полторы тысячи дел возбуждено на Украине с февраля 2022 года по статье о государственной измене, сообщило в понедельник государственное бюро расследований РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:54
2023-12-04T12:54
2023-12-04T12:54
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Почти полторы тысячи дел возбуждено на Украине с февраля 2022 года по статье о государственной измене, сообщило в понедельник государственное бюро расследований (ГБР) в Telegram-канале. "ГБР возбудило почти 2 тысячи уголовных производств по преступлениям против нацбезопасности", - говорится в сообщении ГБР. По данным госбюро, в числе дел – порядка 1,5 тысячи о государственной измене, 348 по факту коллаборационной деятельности, 29 – по фактам сотрудничества с Россией. За совершение государственной измены на Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Санкции, предусмотренные украинскими властями за "коллаборационизм", предполагают как штраф в размере до 170 тысяч гривен (4,6 тысячи долларов), так и лишение свободы от трех до пяти лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На Украине с февраля 2022 года возбудили почти 1500 дел о госизмене
ГБР Украины с февраля 2022 года возбудило почти 1500 дел о госизмене