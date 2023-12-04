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Украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913569275.html
Украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов
Украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов - РИА Новости, 04.12.2023
Украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов
Украинские войска за 10 минут с 10.30 выпустили еще шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:00
2023-12-04T11:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут с 10.30 выпустили еще шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20231204/pomosch-1912987937.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут с 10.30 выпустили еще шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 10.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
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08:00
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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