https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913561649.html

Украинские войска обстреляли центр Горловки кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли центр Горловки кассетными снарядами - РИА Новости, 04.12.2023

Украинские войска обстреляли центр Горловки кассетными снарядами

Украинские войска в 10.20 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:44

2023-12-04T10:44

2023-12-04T10:44

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913542990.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, горловка, донецкая народная республика