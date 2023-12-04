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Украинские войска обстреляли центр Горловки кассетными снарядами - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913561649.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли центр Горловки кассетными снарядами - РИА Новости, 04.12.2023
Украинские войска обстреляли центр Горловки кассетными снарядами
Украинские войска в 10.20 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:44
2023-12-04T10:44
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913542990.html
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли центр Горловки кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда по центру Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramОдин из кассетных боеприпасов ВСУ
Один из кассетных боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Один из кассетных боеприпасов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска в 10.20 выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по центру Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Стоматология, поврежденная обстрелом ВФУ в Никитовском районе Горловки. 4 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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