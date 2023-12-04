https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913542990.html
В Горловке повреждены стоматология и офис кондитерской фабрики
В Горловке повреждены стоматология и офис кондитерской фабрики - РИА Новости, 04.12.2023
В Горловке повреждены стоматология и офис кондитерской фабрики
Здания, где расположены стоматология и офис кондитерской фабрики "Диад", повреждены при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T09:26
2023-12-04T09:26
2023-12-04T10:09
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здания, где расположены стоматология и офис кондитерской фабрики "Диад", повреждены при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в горловском поселке Хладокомбината повреждено офисное здание ООО "Диад" <…> повреждена стоматология по адресу: улица Ушакова, 2б (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении. По данным представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за десять минут с 8.35 мск украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231204/ukraina-1913525249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
В Горловке повреждены стоматология и офис кондитерской фабрики
В Горловке при обстреле повреждены стоматология и офис кондитерской фабрики