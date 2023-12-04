https://ria.ru/20231204/gorlovka-1913542990.html

В Горловке повреждены стоматология и офис кондитерской фабрики

В Горловке повреждены стоматология и офис кондитерской фабрики - РИА Новости, 04.12.2023

В Горловке повреждены стоматология и офис кондитерской фабрики

Здания, где расположены стоматология и офис кондитерской фабрики "Диад", повреждены при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:26

2023-12-04T09:26

2023-12-04T10:09

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Здания, где расположены стоматология и офис кондитерской фабрики "Диад", повреждены при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщил в понедельник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в горловском поселке Хладокомбината повреждено офисное здание ООО "Диад" <…> повреждена стоматология по адресу: улица Ушакова, 2б (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении. По данным представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за десять минут с 8.35 мск украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231204/ukraina-1913525249.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия