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У России в Германии много друзей, несмотря на русофобию в СМИ, заявил посол - РИА Новости, 04.12.2023
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16:46 04.12.2023 (обновлено: 16:50 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913685537.html
У России в Германии много друзей, несмотря на русофобию в СМИ, заявил посол
У России в Германии много друзей, несмотря на русофобию в СМИ, заявил посол - РИА Новости, 04.12.2023
У России в Германии много друзей, несмотря на русофобию в СМИ, заявил посол
У России все еще много друзей в Германии, несмотря на "распространение оголтелой русофобии" в немецких СМИ, благодаря позитивному историческому опыту и тому,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:46
2023-12-04T16:50
германия
россия
сергей нечаев (дипломат)
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. У России все еще много друзей в Германии, несмотря на "распространение оголтелой русофобии" в немецких СМИ, благодаря позитивному историческому опыту и тому, что Россия не делала ничего плохого жителям ФРГ, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью журналу "Берлинский Телеграф". В ходе интервью посла спросили, почему, несмотря на масштабную антироссийскую кампанию в немецких СМИ, не менее 40% немцев, как показывают опросы, по-прежнему хорошо относятся к русским. "Очень просто: Россия не делала Германии ничего плохого. Наоборот. Освобождение от нацизма, послевоенное примирение народов наших стран после ужасных преступлений гитлеровского режима, братские отношения с ГДР, развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей с ФРГ, объединение Германии, добровольный вывод советских войск, неоспоримые конкурентные преимущества германской экономики от надёжных поставок дешёвых российских энергоносителей, многоплановые контакты в сфере культуры и науки, широкий межрегиональный и межобщественный диалог. Всё это этапы большого совместного пути, который нынешние западные элиты пытаются стереть из памяти людей, в том числе за счёт распространения оголтелой русофобии в СМИ. Но сделать это не так просто. У нас в Германии по-прежнему много друзей. Людям нельзя запретить думать и делать выводы", - сказал Нечаев. Посол подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Германией и другими странами, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. "Видим запрос со стороны германского бизнеса на восстановление хозяйственных связей, запрос рядовых граждан на нормализацию двусторонних отношений. Готово ли к этому правительство ФРГ – вопрос не ко мне", - добавил он.
https://ria.ru/20231022/putin-1904476397.html
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германия, россия, сергей нечаев (дипломат), в мире
Германия, Россия, Сергей Нечаев (дипломат), В мире
У России в Германии много друзей, несмотря на русофобию в СМИ, заявил посол

Посол Нечаев: у России в Германии много друзей, несмотря на русофобию в СМИ

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. У России все еще много друзей в Германии, несмотря на "распространение оголтелой русофобии" в немецких СМИ, благодаря позитивному историческому опыту и тому, что Россия не делала ничего плохого жителям ФРГ, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью журналу "Берлинский Телеграф".
В ходе интервью посла спросили, почему, несмотря на масштабную антироссийскую кампанию в немецких СМИ, не менее 40% немцев, как показывают опросы, по-прежнему хорошо относятся к русским.
"Очень просто: Россия не делала Германии ничего плохого. Наоборот. Освобождение от нацизма, послевоенное примирение народов наших стран после ужасных преступлений гитлеровского режима, братские отношения с ГДР, развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей с ФРГ, объединение Германии, добровольный вывод советских войск, неоспоримые конкурентные преимущества германской экономики от надёжных поставок дешёвых российских энергоносителей, многоплановые контакты в сфере культуры и науки, широкий межрегиональный и межобщественный диалог. Всё это этапы большого совместного пути, который нынешние западные элиты пытаются стереть из памяти людей, в том числе за счёт распространения оголтелой русофобии в СМИ. Но сделать это не так просто. У нас в Германии по-прежнему много друзей. Людям нельзя запретить думать и делать выводы", - сказал Нечаев.
Посол подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Германией и другими странами, о чем неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин. "Видим запрос со стороны германского бизнеса на восстановление хозяйственных связей, запрос рядовых граждан на нормализацию двусторонних отношений. Готово ли к этому правительство ФРГ – вопрос не ко мне", - добавил он.
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