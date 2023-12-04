Палестинская НПО назвала число задержанных Израилем жителей с 7 октября

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали более 3,5 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация "Комитет по делам палестинских заключенных". Ранее организация сообщала, что около 3,1 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта. "Общее число задержаний после 7 октября достигло 3540", - говорится в сообщении комитета в социальной сети. В организации утверждают, что задержания сопровождаются систематическими пытками в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами. В прошлую пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Израильские службы безопасности задержали более 3,5 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября, сообщает неправительственная организация "Комитет по делам палестинских заключенных".
Ранее организация сообщала, что около 3,1 тысячи палестинцев были задержаны с начала эскалации конфликта.
«
"Общее число задержаний после 7 октября достигло 3540", - говорится в сообщении комитета в социальной сети.
В организации утверждают, что задержания сопровождаются систематическими пытками в отношении палестинцев и членов их семей, а также постоянными угрозами.
В прошлую пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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