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В Казани стартует Всероссийский форум предпринимателей "Бизнес во благо"
В Казани стартует Всероссийский форум предпринимателей "Бизнес во благо" - РИА Новости, 04.12.2023
В Казани стартует Всероссийский форум предпринимателей "Бизнес во благо"
Всероссийский форум "Бизнес во благо", в котором примут участие более 1 тысячи предпринимателей, открывается в Казани в понедельник, сообщают организаторы. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T00:22
2023-12-04T00:22
2023-12-04T11:08
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КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Всероссийский форум "Бизнес во благо", в котором примут участие более 1 тысячи предпринимателей, открывается в Казани в понедельник, сообщают организаторы. "Всероссийский форум для предпринимателей "Бизнес во благо", в котором примут участие более 1 тысячи предпринимателей со всей России, состоится 4 декабря. Форум проводится в целях глобального диалога предпринимателей-благотворителей по вопросам общественно значимых инициатив и развития бизнеса Татарстана, а также сбора средств для подопечных "Приюта человека", - говорится в сообщении. Форум организован сообществом предпринимателей-благотворителей "Меценаты". Ожидается, что в его работе примут участие депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, представители региональных министерств труда, занятости и социальной защиты, по делам молодежи, общественной палаты Татарстана, попечительских советов благотворительных фондов и организаций. Тема панельной дискуссии - "Точки пересечения стратегических целей бизнеса и государства в области благотворительности". Участники форума обсудят, как институты власти планируют работать в контексте помощи нуждающимся и совпадают ли их планы со взглядами частных благотворителей-меценатов, как может измениться взаимодействие органов власти и меценатов по мере развития частных инициатив.
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казань, россия, госдума рф
Казань, Россия, Госдума РФ, Республика Татарстан
В Казани стартует Всероссийский форум предпринимателей "Бизнес во благо"
В Казани 4 декабря открывается форум предпринимателей "Бизнес во благо"