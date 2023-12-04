https://ria.ru/20231204/forum-1913516101.html

В Казани стартует Всероссийский форум предпринимателей "Бизнес во благо"

В Казани стартует Всероссийский форум предпринимателей "Бизнес во благо" - РИА Новости, 04.12.2023

В Казани стартует Всероссийский форум предпринимателей "Бизнес во благо"

Всероссийский форум "Бизнес во благо", в котором примут участие более 1 тысячи предпринимателей, открывается в Казани в понедельник, сообщают организаторы. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T00:22

2023-12-04T00:22

2023-12-04T11:08

казань

россия

госдума рф

республика татарстан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151675/07/1516750714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4f87343918e21fd305a87ff771918db0.jpg

КАЗАНЬ, 4 дек – РИА Новости. Всероссийский форум "Бизнес во благо", в котором примут участие более 1 тысячи предпринимателей, открывается в Казани в понедельник, сообщают организаторы. "Всероссийский форум для предпринимателей "Бизнес во благо", в котором примут участие более 1 тысячи предпринимателей со всей России, состоится 4 декабря. Форум проводится в целях глобального диалога предпринимателей-благотворителей по вопросам общественно значимых инициатив и развития бизнеса Татарстана, а также сбора средств для подопечных "Приюта человека", - говорится в сообщении. Форум организован сообществом предпринимателей-благотворителей "Меценаты". Ожидается, что в его работе примут участие депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, представители региональных министерств труда, занятости и социальной защиты, по делам молодежи, общественной палаты Татарстана, попечительских советов благотворительных фондов и организаций. Тема панельной дискуссии - "Точки пересечения стратегических целей бизнеса и государства в области благотворительности". Участники форума обсудят, как институты власти планируют работать в контексте помощи нуждающимся и совпадают ли их планы со взглядами частных благотворителей-меценатов, как может измениться взаимодействие органов власти и меценатов по мере развития частных инициатив.

https://ria.ru/20231203/podmoskove-1913427336.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, госдума рф