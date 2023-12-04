https://ria.ru/20231204/finansirovanie-1913658219.html
ЕК призвала как можно скорее согласовать финансирование Украины на 2024 год
ЕК призвала как можно скорее согласовать финансирование Украины на 2024 год - РИА Новости, 04.12.2023
ЕК призвала как можно скорее согласовать финансирование Украины на 2024 год
Европейская комиссия призвала страны ЕС как можно скорее согласовать выделение средств для Украины, чтобы ее финансирование продолжилось в 2024 году, сообщила... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:18
2023-12-04T15:18
2023-12-04T15:18
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Европейская комиссия призвала страны ЕС как можно скорее согласовать выделение средств для Украины, чтобы ее финансирование продолжилось в 2024 году, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Писонеро. В настоящее время в ЕС остается блокированным вопрос о согласовании увеличения бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, которое предусматривает, в числе прочего, 50 миллиардов евро на продолжение макрофинансовой помощи Украине. Без этого согласования, финансовая поддержка Киева со стороны Брюсселя уже в январе 2024 года может остановиться. "Мы повторяем наш призыв к Совету Евросоюза - как можно скорее принять решение по фонду, чтобы мы с 2024 года смогли продолжить оказывать значительную помощь Украине", - сказала представитель ЕК, отвечая на вопрос о том, предусмотрено ли регулярное финансирование Украине на 2024 год по примеру текущего года, когда ежемесячно Евросоюз перечисляет Киеву 1,5 миллиарда евро.
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украина, еврокомиссия, брюссель, в мире, киев, евросоюз, совет евросоюза
Украина, Еврокомиссия, Брюссель, В мире, Киев, Евросоюз, Совет Евросоюза
ЕК призвала как можно скорее согласовать финансирование Украины на 2024 год
ЕК призвала страны ЕС поскорее согласовать финансирование Украины на 2024 год