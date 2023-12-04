Рейтинг@Mail.ru
ЕК призвала как можно скорее согласовать финансирование Украины на 2024 год - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/finansirovanie-1913658219.html
ЕК призвала как можно скорее согласовать финансирование Украины на 2024 год
ЕК призвала как можно скорее согласовать финансирование Украины на 2024 год - РИА Новости, 04.12.2023
ЕК призвала как можно скорее согласовать финансирование Украины на 2024 год
Европейская комиссия призвала страны ЕС как можно скорее согласовать выделение средств для Украины, чтобы ее финансирование продолжилось в 2024 году, сообщила... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:18
2023-12-04T15:18
украина
еврокомиссия
брюссель
в мире
киев
евросоюз
совет евросоюза
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Европейская комиссия призвала страны ЕС как можно скорее согласовать выделение средств для Украины, чтобы ее финансирование продолжилось в 2024 году, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Писонеро. В настоящее время в ЕС остается блокированным вопрос о согласовании увеличения бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, которое предусматривает, в числе прочего, 50 миллиардов евро на продолжение макрофинансовой помощи Украине. Без этого согласования, финансовая поддержка Киева со стороны Брюсселя уже в январе 2024 года может остановиться. "Мы повторяем наш призыв к Совету Евросоюза - как можно скорее принять решение по фонду, чтобы мы с 2024 года смогли продолжить оказывать значительную помощь Украине", - сказала представитель ЕК, отвечая на вопрос о том, предусмотрено ли регулярное финансирование Украине на 2024 год по примеру текущего года, когда ежемесячно Евросоюз перечисляет Киеву 1,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20231204/pomosch-1913634927.html
украина
брюссель
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, еврокомиссия, брюссель, в мире, киев, евросоюз, совет евросоюза
Украина, Еврокомиссия, Брюссель, В мире, Киев, Евросоюз, Совет Евросоюза
ЕК призвала как можно скорее согласовать финансирование Украины на 2024 год

ЕК призвала страны ЕС поскорее согласовать финансирование Украины на 2024 год

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Европейская комиссия призвала страны ЕС как можно скорее согласовать выделение средств для Украины, чтобы ее финансирование продолжилось в 2024 году, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Писонеро.
В настоящее время в ЕС остается блокированным вопрос о согласовании увеличения бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, которое предусматривает, в числе прочего, 50 миллиардов евро на продолжение макрофинансовой помощи Украине. Без этого согласования, финансовая поддержка Киева со стороны Брюсселя уже в январе 2024 года может остановиться.
«
"Мы повторяем наш призыв к Совету Евросоюза - как можно скорее принять решение по фонду, чтобы мы с 2024 года смогли продолжить оказывать значительную помощь Украине", - сказала представитель ЕК, отвечая на вопрос о том, предусмотрено ли регулярное финансирование Украине на 2024 год по примеру текущего года, когда ежемесячно Евросоюз перечисляет Киеву 1,5 миллиарда евро.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Белый дом предупредил, что средства на Украину закончатся до конца года
13:59
 
УкраинаЕврокомиссияБрюссельВ миреКиевЕвросоюзСовет Евросоюза
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала