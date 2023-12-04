https://ria.ru/20231204/elektrosnabzhenie-1913665671.html
В "Укрэнерго" оценили ситуацию с электроснабжением в стране
В "Укрэнерго" оценили ситуацию с электроснабжением в стране - РИА Новости, 04.12.2023
В "Укрэнерго" оценили ситуацию с электроснабжением в стране
В энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания на Украине ситуация в энергосистеме страны... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:44
2023-12-04T15:44
2023-12-04T15:44
в мире
украина
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания на Украине ситуация в энергосистеме страны остается сложной, а в ближайшие дни не исключен дефицит электроэнергии."Ситуация в энергосистеме сложная. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале названной компании.В "Укрэнерго" отметили, что ее диспетчерский центр пока не прогнозирует в течение суток дефицит в энергосистеме. Учитывая прогноз погоды, согласно которому в течение недели в стране ожидается постепенное похолодание, в компании не исключают, что связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе. В документе также утверждается, что в понедельник утром одна из теплоцентралей на юге страны остановила работу из-за повреждений в результате взрывов. При этом в течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт были выведены пять блоков на тепловых электростанциях в разных регионах. страны. По данным компании, экспорт электроэнергии отсутствует, объем импорта незначителен. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911238871.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_b5e66b0182370104f35bbf3c9595af7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, укрэнерго
В мире, Украина, Укрэнерго
В "Укрэнерго" оценили ситуацию с электроснабжением в стране
"Укрэнерго" назвало ситуацию с электроснабжением в стране сложной из-за холодов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
В энергетической компании "Укрэнерго"
заявили, что из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания на Украине ситуация в энергосистеме страны остается сложной, а в ближайшие дни не исключен дефицит электроэнергии.
"Ситуация в энергосистеме сложная. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале названной компании.
"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости
В "Укрэнерго" отметили, что ее диспетчерский центр пока не прогнозирует в течение суток дефицит в энергосистеме. Учитывая прогноз погоды, согласно которому в течение недели в стране ожидается постепенное похолодание, в компании не исключают, что связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе.
В документе также утверждается, что в понедельник утром одна из теплоцентралей на юге страны остановила работу из-за повреждений в результате взрывов. При этом в течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт были выведены пять блоков на тепловых электростанциях в разных регионах. страны. По данным компании, экспорт электроэнергии отсутствует, объем импорта незначителен.
Премьер Украины Денис Шмыгаль
неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
СМИ: украинцам рекомендовали подготовиться к отключениям электроэнергии