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В "Укрэнерго" оценили ситуацию с электроснабжением в стране - РИА Новости, 04.12.2023
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15:44 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/elektrosnabzhenie-1913665671.html
В "Укрэнерго" оценили ситуацию с электроснабжением в стране
В "Укрэнерго" оценили ситуацию с электроснабжением в стране - РИА Новости, 04.12.2023
В "Укрэнерго" оценили ситуацию с электроснабжением в стране
В энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания на Украине ситуация в энергосистеме страны... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T15:44
2023-12-04T15:44
в мире
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания на Украине ситуация в энергосистеме страны остается сложной, а в ближайшие дни не исключен дефицит электроэнергии."Ситуация в энергосистеме сложная. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале названной компании.В "Укрэнерго" отметили, что ее диспетчерский центр пока не прогнозирует в течение суток дефицит в энергосистеме. Учитывая прогноз погоды, согласно которому в течение недели в стране ожидается постепенное похолодание, в компании не исключают, что связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе. В документе также утверждается, что в понедельник утром одна из теплоцентралей на юге страны остановила работу из-за повреждений в результате взрывов. При этом в течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт были выведены пять блоков на тепловых электростанциях в разных регионах. страны. По данным компании, экспорт электроэнергии отсутствует, объем импорта незначителен. Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html
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в мире, украина, укрэнерго
В мире, Украина, Укрэнерго
В "Укрэнерго" оценили ситуацию с электроснабжением в стране

"Укрэнерго" назвало ситуацию с электроснабжением в стране сложной из-за холодов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что из-за высокой аварийности энергоблоков и сезонного похолодания на Украине ситуация в энергосистеме страны остается сложной, а в ближайшие дни не исключен дефицит электроэнергии.
"Ситуация в энергосистеме сложная. Высокая аварийность энергоблоков и прогнозируемое похолодание могут вызвать дефицит в энергосистеме", - говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале названной компании.
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В "Укрэнерго" отметили, что ее диспетчерский центр пока не прогнозирует в течение суток дефицит в энергосистеме. Учитывая прогноз погоды, согласно которому в течение недели в стране ожидается постепенное похолодание, в компании не исключают, что связанный с этим рост потребления может привести к дефициту электроэнергии в системе.
В документе также утверждается, что в понедельник утром одна из теплоцентралей на юге страны остановила работу из-за повреждений в результате взрывов. При этом в течение суток по разным техническим причинам в аварийный ремонт были выведены пять блоков на тепловых электростанциях в разных регионах. страны. По данным компании, экспорт электроэнергии отсутствует, объем импорта незначителен.
Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.
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