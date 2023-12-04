https://ria.ru/20231204/ekonomika-1913582085.html
Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле
Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.12.2023
Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле
Российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для ее продолжения, заявил журналистам... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:39
2023-12-04T11:39
2023-12-04T11:44
дмитрий песков
экономика
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для ее продолжения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230905/ekonomika-1894419907.html
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дмитрий песков, экономика, россия
Дмитрий Песков, Экономика, Россия
Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле
Песков: российская экономика обеспечивает условия для продолжения спецоперации