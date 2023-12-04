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Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.12.2023
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11:39 04.12.2023 (обновлено: 11:44 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/ekonomika-1913582085.html
Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле
Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.12.2023
Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле
Российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для ее продолжения, заявил журналистам... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:39
2023-12-04T11:44
дмитрий песков
экономика
россия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для ее продолжения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения", - сказал Песков.
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дмитрий песков, экономика, россия
Дмитрий Песков, Экономика, Россия
Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле

Песков: российская экономика обеспечивает условия для продолжения спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для ее продолжения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения", - сказал Песков.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Экономика России превысила свой потенциальный уровень, заявили аналитики ЦБ
5 сентября, 23:37
 
Дмитрий ПесковЭкономикаРоссия
 
 
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