https://ria.ru/20231204/ekonomika-1913582085.html

Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле

Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.12.2023

Российская экономика адаптировалась к спецоперации, заявили в Кремле

Российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для ее продолжения, заявил журналистам... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:39

2023-12-04T11:39

2023-12-04T11:44

дмитрий песков

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российская экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для ее продолжения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям специальной военной операции и обеспечивает необходимый режим для продолжения", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230905/ekonomika-1894419907.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, экономика, россия