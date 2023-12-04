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Украинские военные сбросили снаряд с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/donetsk-1913591769.html
Украинские военные сбросили снаряд с беспилотника на Донецк
Украинские военные сбросили снаряд с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 04.12.2023
Украинские военные сбросили снаряд с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:12
2023-12-04T12:12
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 4 дев - РИА Новости. Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Куйбышевский район): сброшен ВОП (взрывоопасный предмет - ред.) с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кроме того, по данным представительства, в 11.00 и 11.35 было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра по Ясиноватскому району республики. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецк
Украинские военные сбросили снаряд с беспилотника на Донецк

СЦКК: ВСУ сбросили снаряд с дрона на Куйбышевский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки от снаряда
Местная жительница показывает осколки от снаряда - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки от снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дев - РИА Новости. Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Куйбышевский район): сброшен ВОП (взрывоопасный предмет - ред.) с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Кроме того, по данным представительства, в 11.00 и 11.35 было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра по Ясиноватскому району республики.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк
 
 
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