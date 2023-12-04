https://ria.ru/20231204/donetsk-1913591769.html

Украинские военные сбросили снаряд с беспилотника на Донецк

Украинские военные сбросили снаряд с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 04.12.2023

Украинские военные сбросили снаряд с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:12

2023-12-04T12:12

2023-12-04T12:12

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 4 дев - РИА Новости. Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Куйбышевский район Донецка, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 (совпадает с мск - ред.) - город Донецк (Куйбышевский район): сброшен ВОП (взрывоопасный предмет - ред.) с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кроме того, по данным представительства, в 11.00 и 11.35 было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра по Ясиноватскому району республики. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк