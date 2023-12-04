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Посол в Германии заявил о беспрецедентных трудностях для дипломатов - РИА Новости, 04.12.2023
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16:24 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/diplomaty-1913679349.html
Посол в Германии заявил о беспрецедентных трудностях для дипломатов
Посол в Германии заявил о беспрецедентных трудностях для дипломатов - РИА Новости, 04.12.2023
Посол в Германии заявил о беспрецедентных трудностях для дипломатов
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в интервью журналу "Берлинский Телеграф", что российские дипломаты в Германии в настоящее время сталкиваются с... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:24
2023-12-04T16:24
германия
россия
сергей нечаев (дипломат)
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в интервью журналу "Берлинский Телеграф", что российские дипломаты в Германии в настоящее время сталкиваются с беспрецедентными трудностями, которые превосходят по сложности даже те, что возникали в период холодной войны. "Нынешний этап беспрецедентен по своей сути. Никогда прежде, в том числе в самые сложные периоды холодной войны, мы не сталкивались с подобными вызовами в дипломатической деятельности. Всегда существовало понимание, что чем более напряжённой является международная обстановка, тем важнее и ценнее дипломатический ресурс, сохранение доверительных контактов, обмен информацией, донесение до коллег "из первых рук" планов и намерений сторон во избежание эскалации и ошибок", - сказал посол. По его словам, на замену реальной дипломатии приходит "мегафонная дипломатия", когда вопросы, требующие взвешенного анализа, выносятся на некомпетентные публичные обсуждения, становятся объектами "вбросов в СМИ", а также используются политиками в конъюнктурных целях. "Мы видим, как чёткая и ясная позиция России извращается либо огульно объявляется пропагандой. Посольству пытаются объявить бойкот, причём не только на федеральном, но и на местном уровне. Многие давние партнёры опасаются открыто общаться с нами ввиду возможных репрессий: даже посещение приёма в посольстве может стать причиной нападок в СМИ и увольнения с работы", - сказал Нечаев. Кроме того, он упомянул о "недостойных мелких пакостях", таких, как отказы в техническом обслуживании систем жизнеобеспечения дипломатической миссии, неисполнение текущих контрактов, а также акты вандализма против учреждений дипмиссии. При этом он похвалил действия немецкой полиции за то, что она "в целом профессионально выполняет свои обязанности".
https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html
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германия, россия, сергей нечаев (дипломат), в мире
Германия, Россия, Сергей Нечаев (дипломат), В мире
Посол в Германии заявил о беспрецедентных трудностях для дипломатов

Посол Нечаев: российским дипломатам сегодня сложнее, чем в Холодную войну

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил в интервью журналу "Берлинский Телеграф", что российские дипломаты в Германии в настоящее время сталкиваются с беспрецедентными трудностями, которые превосходят по сложности даже те, что возникали в период холодной войны.
"Нынешний этап беспрецедентен по своей сути. Никогда прежде, в том числе в самые сложные периоды холодной войны, мы не сталкивались с подобными вызовами в дипломатической деятельности. Всегда существовало понимание, что чем более напряжённой является международная обстановка, тем важнее и ценнее дипломатический ресурс, сохранение доверительных контактов, обмен информацией, донесение до коллег "из первых рук" планов и намерений сторон во избежание эскалации и ошибок", - сказал посол. По его словам, на замену реальной дипломатии приходит "мегафонная дипломатия", когда вопросы, требующие взвешенного анализа, выносятся на некомпетентные публичные обсуждения, становятся объектами "вбросов в СМИ", а также используются политиками в конъюнктурных целях.
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"Мы видим, как чёткая и ясная позиция России извращается либо огульно объявляется пропагандой. Посольству пытаются объявить бойкот, причём не только на федеральном, но и на местном уровне. Многие давние партнёры опасаются открыто общаться с нами ввиду возможных репрессий: даже посещение приёма в посольстве может стать причиной нападок в СМИ и увольнения с работы", - сказал Нечаев.
Кроме того, он упомянул о "недостойных мелких пакостях", таких, как отказы в техническом обслуживании систем жизнеобеспечения дипломатической миссии, неисполнение текущих контрактов, а также акты вандализма против учреждений дипмиссии.
При этом он похвалил действия немецкой полиции за то, что она "в целом профессионально выполняет свои обязанности".
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