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В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека
В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека - РИА Новости, 04.12.2023
В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения при детонации ранее не разорвавшегося украинского боеприпаса в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:24
2023-12-04T12:24
2023-12-04T12:24
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при детонации ранее не разорвавшегося украинского боеприпаса в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате детонации суббоеприпаса, выпущенного украинскими неонацистами, по улице Молокова ранения получили двое мирных горловчан", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика
В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека
Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при детонации снаряда ВСУ