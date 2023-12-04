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В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/detonatsiya-1913593695.html
В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека
В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека - РИА Новости, 04.12.2023
В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения при детонации ранее не разорвавшегося украинского боеприпаса в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:24
2023-12-04T12:24
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при детонации ранее не разорвавшегося украинского боеприпаса в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате детонации суббоеприпаса, выпущенного украинскими неонацистами, по улице Молокова ранения получили двое мирных горловчан", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика
В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека

Мэр Горловки сообщил о ранении двух мирных жителей при детонации снаряда ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при детонации ранее не разорвавшегося украинского боеприпаса в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате детонации суббоеприпаса, выпущенного украинскими неонацистами, по улице Молокова ранения получили двое мирных горловчан", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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