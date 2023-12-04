https://ria.ru/20231204/detonatsiya-1913593695.html

В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека

В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека - РИА Новости, 04.12.2023

В Горловке при детонации украинского снаряда пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения при детонации ранее не разорвавшегося украинского боеприпаса в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:24

2023-12-04T12:24

2023-12-04T12:24

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения при детонации ранее не разорвавшегося украинского боеприпаса в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."В результате детонации суббоеприпаса, выпущенного украинскими неонацистами, по улице Молокова ранения получили двое мирных горловчан", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика