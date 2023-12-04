"Русские ощутили вкус победы": в США жестко предупредили Болгарию
Риттер: НАТО не сможет сломить Россию, так как русские ощутили вкус победы
Военнослужащие армии Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Если Болгария продолжит быть сателлитом США и решится под их влиянием начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски.
"Вы действительно хотите вступить в войну с Россией? Разве вы только что не видели, что случилось с Украиной? Вы не сможете победить Россию", — заявил Риттер.
По мнению эксперта, российские Вооруженные силы являются на сегодняшний день самыми боеспособными на планете, так как они хорошо обучены, оснащены и прошли серьезное боевое испытание, которого никогда не было у НАТО.
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"Ключевым аспектом любой армии является ее мышление, настрой на победу. Вооруженные силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать", — отметил Риттер.
В отличие от России у Болгарии, как и у всей НАТО, не только нет соответствующей подготовки, но и отсутствуют боевые офицеры с подготовкой, уверенные в своей способности победить, пояснил экс-разведчик.
"Когда в последний раз Болгария побеждала в войне? Есть ли у вас офицеры, которые знают, что такое военная победа?" — поинтересовался аналитик.
Риттер призвал Болгарию выйти из-под влияния США не только для того, чтобы не быть вовлеченной в конфликт с Россией, но и для того, чтобы вести независимую экономическую политику без влияния западных санкций, мешающих выстраивать взаимовыгодные экономические отношения с Москвой.