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"Русские ощутили вкус победы": в США жестко предупредили Болгарию - РИА Новости, 04.12.2023
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07:18 04.12.2023 (обновлено: 14:31 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/bolgariya-1913532590.html
"Русские ощутили вкус победы": в США жестко предупредили Болгарию
"Русские ощутили вкус победы": в США жестко предупредили Болгарию - РИА Новости, 04.12.2023
"Русские ощутили вкус победы": в США жестко предупредили Болгарию
Если Болгария продолжит быть сателлитом США и решится под их влиянием начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, такое мнение выразил бывший... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:18
2023-12-04T14:31
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Если Болгария продолжит быть сателлитом США и решится под их влиянием начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски."Вы действительно хотите вступить в войну с Россией? Разве вы только что не видели, что случилось с Украиной? Вы не сможете победить Россию", — заявил Риттер.По мнению эксперта, российские Вооруженные силы являются на сегодняшний день самыми боеспособными на планете, так как они хорошо обучены, оснащены и прошли серьезное боевое испытание, которого никогда не было у НАТО."Ключевым аспектом любой армии является ее мышление, настрой на победу. Вооруженные силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать", — отметил Риттер.В отличие от России у Болгарии, как и у всей НАТО, не только нет соответствующей подготовки, но и отсутствуют боевые офицеры с подготовкой, уверенные в своей способности победить, пояснил экс-разведчик."Когда в последний раз Болгария побеждала в войне? Есть ли у вас офицеры, которые знают, что такое военная победа?" — поинтересовался аналитик.Риттер призвал Болгарию выйти из-под влияния США не только для того, чтобы не быть вовлеченной в конфликт с Россией, но и для того, чтобы вести независимую экономическую политику без влияния западных санкций, мешающих выстраивать взаимовыгодные экономические отношения с Москвой.
https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913522159.html
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в мире, сша, болгария, россия, нато
В мире, США, Болгария, Россия, НАТО
"Русские ощутили вкус победы": в США жестко предупредили Болгарию

Риттер: НАТО не сможет сломить Россию, так как русские ощутили вкус победы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Болгарии
Военнослужащие армии Болгарии - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие армии Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Если Болгария продолжит быть сателлитом США и решится под их влиянием начать конфликт с Россией, она разделит участь Украины, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью болгарскому журналисту Мартину Карбовски.
"Вы действительно хотите вступить в войну с Россией? Разве вы только что не видели, что случилось с Украиной? Вы не сможете победить Россию", — заявил Риттер.
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По мнению эксперта, российские Вооруженные силы являются на сегодняшний день самыми боеспособными на планете, так как они хорошо обучены, оснащены и прошли серьезное боевое испытание, которого никогда не было у НАТО.
«
"Ключевым аспектом любой армии является ее мышление, настрой на победу. Вооруженные силы России знают вкус победы, они знают, как побеждать", — отметил Риттер.
В отличие от России у Болгарии, как и у всей НАТО, не только нет соответствующей подготовки, но и отсутствуют боевые офицеры с подготовкой, уверенные в своей способности победить, пояснил экс-разведчик.
"Когда в последний раз Болгария побеждала в войне? Есть ли у вас офицеры, которые знают, что такое военная победа?" — поинтересовался аналитик.
Риттер призвал Болгарию выйти из-под влияния США не только для того, чтобы не быть вовлеченной в конфликт с Россией, но и для того, чтобы вести независимую экономическую политику без влияния западных санкций, мешающих выстраивать взаимовыгодные экономические отношения с Москвой.
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