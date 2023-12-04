https://ria.ru/20231204/bezrabotitsa-1913604087.html

В Москве за год уменьшилось число получающих пособие по безработице граждан

В Москве за год уменьшилось число получающих пособие по безработице граждан - РИА Новости, 04.12.2023

В Москве за год уменьшилось число получающих пособие по безработице граждан

Число москвичей, получающих пособие по безработице, уменьшилось на 36,3% по сравнению с октябрем 2022 года и составило 11,8 тысячи, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:59

2023-12-04T12:59

2023-12-04T13:01

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Число москвичей, получающих пособие по безработице, уменьшилось на 36,3% по сравнению с октябрем 2022 года и составило 11,8 тысячи, сообщили журналистам в пресс-службе Управления федеральной службы по государственной статистике в Москве и Московской области (Мосстат). "Численность безработных граждан, получающих пособие по безработице, уменьшилась на 36,3% по сравнению с октябрем 2022 года и составила 11,8 тысячи человек", - рассказали в ведомстве. Там отметили, что по данным столичного департамента труда и социальной защиты населения, на конец октября 2023 года на регистрационном учете с целью поиска подходящей работы состояли 28,8 тысячи граждан, проживающих в Москве, что на 3,9% меньше, чем в сентябре 2023 года. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года их число уменьшилось более чем на половину - на 52,4%. "Численность безработных граждан составила 23,2 тысячи человек (из них 20,1% – граждане предпенсионного возраста). Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках на конец октября 2023 года составила 117,9 тысячи человек (из них 64,9% - рабочих профессий). Этот показатель вырос в сравнении с предыдущим месяцем на 4,5%", - рассказали в пресс-службе Мосстат. Отмечается также, что, как показывают данные центров занятости, в октябре 2023 года 5,7 тысячи граждан подали заявления о предоставлении государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы. Это на 46,5% меньше, чем в аналогичный период 2022 года. "В октябре 2023 года численность граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, составила 3,5 тысячи человек", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231129/bezrabotitsa-1912623895.html

https://radiosputnik.ru/20231117/posobie-1910055406.html

москва

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