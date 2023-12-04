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Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами - РИА Новости, 04.12.2023
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18:46 04.12.2023 (обновлено: 18:59 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/alzhir-1913723651.html
Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами
Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами
Россия ценит сбалансированный политический курс Алжира, хорошими темпами продвигается российско-алжирская кооперация, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:46
2023-12-04T18:59
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ценит сбалансированный политический курс Алжира, хорошими темпами продвигается российско-алжирская кооперация, заявил президент РФ Владимир Путин."Хорошими темпами продвигается российско-алжирская торгово-экономическая кооперация. Товарооборот уже превысил два миллиарда долларов. Последовательно расширяются гуманитарные связи. Мы ценим сбалансированный внешнеполитический курс алжирского руководства", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Он напомнил, что в 2024-2025 годах Алжир получит место непостоянного члена совета безопасности ООН."И мы, конечно же, активизируем координацию с алжирскими партнерами по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - добавил президент.
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россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами

Путин: Россия ценит сбалансированный политический курс Алжира

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ценит сбалансированный политический курс Алжира, хорошими темпами продвигается российско-алжирская кооперация, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошими темпами продвигается российско-алжирская торгово-экономическая кооперация. Товарооборот уже превысил два миллиарда долларов. Последовательно расширяются гуманитарные связи. Мы ценим сбалансированный внешнеполитический курс алжирского руководства", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Он напомнил, что в 2024-2025 годах Алжир получит место непостоянного члена совета безопасности ООН.
"И мы, конечно же, активизируем координацию с алжирскими партнерами по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - добавил президент.
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