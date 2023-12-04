https://ria.ru/20231204/alzhir-1913723651.html
Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами
Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами
Россия ценит сбалансированный политический курс Алжира, хорошими темпами продвигается российско-алжирская кооперация, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:46
2023-12-04T18:46
2023-12-04T18:59
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878838748_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_9047465f5b5c5f48bd5de41a4cf2e7b7.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ценит сбалансированный политический курс Алжира, хорошими темпами продвигается российско-алжирская кооперация, заявил президент РФ Владимир Путин."Хорошими темпами продвигается российско-алжирская торгово-экономическая кооперация. Товарооборот уже превысил два миллиарда долларов. Последовательно расширяются гуманитарные связи. Мы ценим сбалансированный внешнеполитический курс алжирского руководства", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Он напомнил, что в 2024-2025 годах Алжир получит место непостоянного члена совета безопасности ООН."И мы, конечно же, активизируем координацию с алжирскими партнерами по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - добавил президент.
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878337178.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878838748_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_20f8a484423bfc5037b47ad8de8895ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин
Россия, В мире, Владимир Путин
Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами
Путин: Россия ценит сбалансированный политический курс Алжира
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ценит сбалансированный политический курс Алжира, хорошими темпами продвигается российско-алжирская кооперация, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошими темпами продвигается российско-алжирская торгово-экономическая кооперация. Товарооборот уже превысил два миллиарда долларов. Последовательно расширяются гуманитарные связи. Мы ценим сбалансированный внешнеполитический курс алжирского руководства", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Он напомнил, что в 2024-2025 годах Алжир получит место непостоянного члена совета безопасности ООН
.
"И мы, конечно же, активизируем координацию с алжирскими партнерами по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - добавил президент.
Давление Запада не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент