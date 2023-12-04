https://ria.ru/20231204/alzhir-1913723651.html

Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами

Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами - РИА Новости, 04.12.2023

Путин заявил, что кооперация с Алжиром идет хорошими темпами

Россия ценит сбалансированный политический курс Алжира, хорошими темпами продвигается российско-алжирская кооперация, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:46

2023-12-04T18:46

2023-12-04T18:59

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия ценит сбалансированный политический курс Алжира, хорошими темпами продвигается российско-алжирская кооперация, заявил президент РФ Владимир Путин."Хорошими темпами продвигается российско-алжирская торгово-экономическая кооперация. Товарооборот уже превысил два миллиарда долларов. Последовательно расширяются гуманитарные связи. Мы ценим сбалансированный внешнеполитический курс алжирского руководства", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Он напомнил, что в 2024-2025 годах Алжир получит место непостоянного члена совета безопасности ООН."И мы, конечно же, активизируем координацию с алжирскими партнерами по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - добавил президент.

https://ria.ru/20230615/alzhir-1878337178.html

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россия, в мире, владимир путин