https://ria.ru/20231204/aktsiya-1913746691.html

Цискаридзе подарит скрипку девочке из Оренбурга в ходе акции "Елка желаний"

Цискаридзе подарит скрипку девочке из Оренбурга в ходе акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.12.2023

Цискаридзе подарит скрипку девочке из Оренбурга в ходе акции "Елка желаний"

Народный артист России Николай Цискаридзе в рамках акции "Елка желаний" подарит 9-летней Александре из Оренбургской области скрипку. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T20:42

2023-12-04T20:42

2023-12-04T20:42

оренбургская область

николай цискаридзе

оренбург

россия

елка желаний

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Народный артист России Николай Цискаридзе в рамках акции "Елка желаний" подарит 9-летней Александре из Оренбургской области скрипку. Акция "Елка желаний" проходит на выставке "Россия" на ВДНХ. Цискаридзе снял шарик с желанием 9-летней Александры из Оренбургской области, которая мечтает о скрипке. "Скрипка - это замечательно. Надо, наверное, купить ребенку и послать", - сказал Цискаридзе. Затем организаторы акции рассказали, как можно отправить подарок девочке. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек

https://ria.ru/20231204/putin-1913694167.html

https://ria.ru/20231204/podarok-1913691232.html

оренбургская область

оренбург

россия

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оренбургская область, николай цискаридзе, оренбург, россия, елка желаний