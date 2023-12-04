https://ria.ru/20231204/aktsiya-1913746691.html
Цискаридзе подарит скрипку девочке из Оренбурга в ходе акции "Елка желаний"
Цискаридзе подарит скрипку девочке из Оренбурга в ходе акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.12.2023
Цискаридзе подарит скрипку девочке из Оренбурга в ходе акции "Елка желаний"
Народный артист России Николай Цискаридзе в рамках акции "Елка желаний" подарит 9-летней Александре из Оренбургской области скрипку. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T20:42
2023-12-04T20:42
2023-12-04T20:42
оренбургская область
николай цискаридзе
оренбург
россия
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769627478_0:461:2048:1613_1920x0_80_0_0_82c05558b4107e11e9b04481fe115b7d.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Народный артист России Николай Цискаридзе в рамках акции "Елка желаний" подарит 9-летней Александре из Оренбургской области скрипку. Акция "Елка желаний" проходит на выставке "Россия" на ВДНХ. Цискаридзе снял шарик с желанием 9-летней Александры из Оренбургской области, которая мечтает о скрипке. "Скрипка - это замечательно. Надо, наверное, купить ребенку и послать", - сказал Цискаридзе. Затем организаторы акции рассказали, как можно отправить подарок девочке. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек
https://ria.ru/20231204/putin-1913694167.html
https://ria.ru/20231204/podarok-1913691232.html
оренбургская область
оренбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769627478_0:269:2048:1805_1920x0_80_0_0_0981f9e776d1aee3701e80d625ef90ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, николай цискаридзе, оренбург, россия, елка желаний
Оренбургская область, Николай Цискаридзе, Оренбург, Россия, Елка желаний
Цискаридзе подарит скрипку девочке из Оренбурга в ходе акции "Елка желаний"
Цискаридзе подарит скрипку девочке из Оренбурга в рамках акции "Елка желаний"
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Народный артист России Николай Цискаридзе в рамках акции "Елка желаний" подарит 9-летней Александре из Оренбургской области скрипку.
Акция "Елка желаний" проходит на выставке "Россия" на ВДНХ. Цискаридзе снял шарик с желанием 9-летней Александры из Оренбургской области, которая мечтает о скрипке.
Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"
«
"Скрипка - это замечательно. Надо, наверное, купить ребенку и послать", - сказал Цискаридзе.
Затем организаторы акции рассказали, как можно отправить подарок девочке.
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек
Голикова подарит девочке велосипед в рамках акции "Елка желаний"