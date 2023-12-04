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На Украине конфисковали активы авиакомплекса имени Ильюшина - РИА Новости, 04.12.2023
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19:47 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/aktivy-1913738777.html
На Украине конфисковали активы авиакомплекса имени Ильюшина
На Украине конфисковали активы авиакомплекса имени Ильюшина - РИА Новости, 04.12.2023
На Украине конфисковали активы авиакомплекса имени Ильюшина
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина", сообщили в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T19:47
2023-12-04T19:47
украина
россия
авиационный комплекс имени с. в. ильюшина
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина", сообщили в понедельник в украинском минюсте. Офис генпрокурора Украины 6 июля сообщил о национализации активов российского предприятия "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" на Украине. В ведомстве утверждали, что в доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более 4 миллионов долларов, которую предприятие "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" в 2010 году передало государственному предприятию "Антонов" для проведения испытаний. "Высший антикоррупционный суд принял судебное решение о частичном удовлетворении искового заявления минюста о применении санкции… ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие ПАО " Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минюста Украины в соцсети Facebook*.По информации ведомства, в частности, конфискованы объекты незавершенного строительства, готовая продукция - комплект агрегатов шасси самолета АН148, остаток денег, а также "право требования по договору, заключенному 11 декабря 2009 года между ГП "Южный машиностроительный завод имени Макарова" и ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина". Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", является одним из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
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украина, россия, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Украина, Россия, Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
На Украине конфисковали активы авиакомплекса имени Ильюшина

Минюст Украины: ВАКС конфисковал активы российского авиакомплекса имени Ильюшина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина", сообщили в понедельник в украинском минюсте.
Офис генпрокурора Украины 6 июля сообщил о национализации активов российского предприятия "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" на Украине. В ведомстве утверждали, что в доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более 4 миллионов долларов, которую предприятие "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" в 2010 году передало государственному предприятию "Антонов" для проведения испытаний.
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"Высший антикоррупционный суд принял судебное решение о частичном удовлетворении искового заявления минюста о применении санкции… ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие ПАО " Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минюста Украины в соцсети Facebook*.
По информации ведомства, в частности, конфискованы объекты незавершенного строительства, готовая продукция - комплект агрегатов шасси самолета АН148, остаток денег, а также "право требования по договору, заключенному 11 декабря 2009 года между ГП "Южный машиностроительный завод имени Макарова" и ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина".
Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", является одним из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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