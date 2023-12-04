На Украине конфисковали активы авиакомплекса имени Ильюшина
Минюст Украины: ВАКС конфисковал активы российского авиакомплекса имени Ильюшина
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина", сообщили в понедельник в украинском минюсте.
Офис генпрокурора Украины 6 июля сообщил о национализации активов российского предприятия "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" на Украине. В ведомстве утверждали, что в доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более 4 миллионов долларов, которую предприятие "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" в 2010 году передало государственному предприятию "Антонов" для проведения испытаний.
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"Высший антикоррупционный суд принял судебное решение о частичном удовлетворении искового заявления минюста о применении санкции… ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие ПАО " Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минюста Украины в соцсети Facebook*.
По информации ведомства, в частности, конфискованы объекты незавершенного строительства, готовая продукция - комплект агрегатов шасси самолета АН148, остаток денег, а также "право требования по договору, заключенному 11 декабря 2009 года между ГП "Южный машиностроительный завод имени Макарова" и ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина".
Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", является одним из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники.
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