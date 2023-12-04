https://ria.ru/20231204/aktivy-1913738777.html

На Украине конфисковали активы авиакомплекса имени Ильюшина

На Украине конфисковали активы авиакомплекса имени Ильюшина - РИА Новости, 04.12.2023

На Украине конфисковали активы авиакомплекса имени Ильюшина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина", сообщили в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T19:47

2023-12-04T19:47

2023-12-04T19:47

украина

россия

авиационный комплекс имени с. в. ильюшина

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал находящиеся в стране активы российского предприятия "Авиационный комплекс имени Ильюшина", сообщили в понедельник в украинском минюсте. Офис генпрокурора Украины 6 июля сообщил о национализации активов российского предприятия "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" на Украине. В ведомстве утверждали, что в доход Украины передана типичная конструкция пассажирского самолета АН-140-100 стоимостью более 4 миллионов долларов, которую предприятие "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" в 2010 году передало государственному предприятию "Антонов" для проведения испытаний. "Высший антикоррупционный суд принял судебное решение о частичном удовлетворении искового заявления минюста о применении санкции… ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие ПАО " Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минюста Украины в соцсети Facebook*.По информации ведомства, в частности, конфискованы объекты незавершенного строительства, готовая продукция - комплект агрегатов шасси самолета АН148, остаток денег, а также "право требования по договору, заключенному 11 декабря 2009 года между ГП "Южный машиностроительный завод имени Макарова" и ПАО "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина". Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", является одним из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20231029/aktivy-1905930560.html

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, авиационный комплекс имени с. в. ильюшина, объединенная авиастроительная корпорация (оак)