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Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из ДР Конго - РИА Новости, 03.12.2023
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08:20 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/vyvod-1913418220.html
Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из ДР Конго
Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из ДР Конго - РИА Новости, 03.12.2023
Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из ДР Конго
Вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) в воскресенье утром начали вывод войск из Демократической Республики Конго, передает агентство Франс... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T08:20
2023-12-03T08:20
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) в воскресенье утром начали вывод войск из Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя сообщества. В конце ноября лидеры ВАС сообщили, что ДР Конго решила не возобновлять после 8 декабря действие мандата на присутствие вооруженных сил Восточноафриканского сообщества (ВАС) на востоке страны, где действуют повстанцы. "Региональные вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) начали вывод войск из Демократической Республики Конго в воскресенье утром", - пишет агентство. Местный представитель ВАС отметил, что первая группа из примерно 100 кенийских солдат, в которую также входят солдаты из Уганды, Бурунди и Южного Судана, покинула регион и направилась в Найроби. В июне 2022 года лидеры стран Восточной Африки договорились о создании региональных сил, призванных положить конец конфликту на востоке ДР Конго после активизации там боевиков движения М23. Тогда на встрече в кенийской столице Найроби хозяин саммита президент Ухуру Кениата принимал коллег из Руанды, ДР Конго, Бурунди, Южного Судана и Уганды. Ранее Восточноафриканское сообщество приняло решение продлить до декабря мандат на присутствие своих вооруженных сил на востоке Демократической Республики Конго. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
https://ria.ru/20231117/kongo-1910057877.html
https://ria.ru/20231014/mirotvortsy-1902766423.html
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в мире, демократическая республика конго
В мире, Демократическая Республика Конго
Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из ДР Конго

Вооруженные силы Восточноафриканского сообщества начали вывод войск из ДР Конго

© Flickr / NeilsPhotographyСолдаты ДР Конго
Солдаты ДР Конго - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© Flickr / NeilsPhotography
Солдаты ДР Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) в воскресенье утром начали вывод войск из Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя сообщества.
В конце ноября лидеры ВАС сообщили, что ДР Конго решила не возобновлять после 8 декабря действие мандата на присутствие вооруженных сил Восточноафриканского сообщества (ВАС) на востоке страны, где действуют повстанцы.
"Региональные вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) начали вывод войск из Демократической Республики Конго в воскресенье утром", - пишет агентство.
Местный представитель ВАС отметил, что первая группа из примерно 100 кенийских солдат, в которую также входят солдаты из Уганды, Бурунди и Южного Судана, покинула регион и направилась в Найроби.
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В июне 2022 года лидеры стран Восточной Африки договорились о создании региональных сил, призванных положить конец конфликту на востоке ДР Конго после активизации там боевиков движения М23. Тогда на встрече в кенийской столице Найроби хозяин саммита президент Ухуру Кениата принимал коллег из Руанды, ДР Конго, Бурунди, Южного Судана и Уганды. Ранее Восточноафриканское сообщество приняло решение продлить до декабря мандат на присутствие своих вооруженных сил на востоке Демократической Республики Конго.
Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
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