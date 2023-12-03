https://ria.ru/20231203/vyvod-1913418220.html

Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из ДР Конго

Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из ДР Конго - РИА Новости, 03.12.2023

Восточноафриканское сообщество начало вывод войск из ДР Конго

Вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) в воскресенье утром начали вывод войск из Демократической Республики Конго, передает агентство Франс... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T08:20

2023-12-03T08:20

2023-12-03T08:20

в мире

демократическая республика конго

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) в воскресенье утром начали вывод войск из Демократической Республики Конго, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя сообщества. В конце ноября лидеры ВАС сообщили, что ДР Конго решила не возобновлять после 8 декабря действие мандата на присутствие вооруженных сил Восточноафриканского сообщества (ВАС) на востоке страны, где действуют повстанцы. "Региональные вооруженные силы Восточноафриканского сообщества (ВАС) начали вывод войск из Демократической Республики Конго в воскресенье утром", - пишет агентство. Местный представитель ВАС отметил, что первая группа из примерно 100 кенийских солдат, в которую также входят солдаты из Уганды, Бурунди и Южного Судана, покинула регион и направилась в Найроби. В июне 2022 года лидеры стран Восточной Африки договорились о создании региональных сил, призванных положить конец конфликту на востоке ДР Конго после активизации там боевиков движения М23. Тогда на встрече в кенийской столице Найроби хозяин саммита президент Ухуру Кениата принимал коллег из Руанды, ДР Конго, Бурунди, Южного Судана и Уганды. Ранее Восточноафриканское сообщество приняло решение продлить до декабря мандат на присутствие своих вооруженных сил на востоке Демократической Республики Конго. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.

https://ria.ru/20231117/kongo-1910057877.html

https://ria.ru/20231014/mirotvortsy-1902766423.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, демократическая республика конго