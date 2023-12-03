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В Венгрии заявили, что не хотят участвовать во внутренних разборках Украины - РИА Новости, 03.12.2023
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00:46 03.12.2023 (обновлено: 00:47 03.12.2023)
https://ria.ru/20231203/vengriya-1913398527.html
В Венгрии заявили, что не хотят участвовать во внутренних разборках Украины
В Венгрии заявили, что не хотят участвовать во внутренних разборках Украины - РИА Новости, 03.12.2023
В Венгрии заявили, что не хотят участвовать во внутренних разборках Украины
Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины, которые лишний раз доказывают, что страна не готова ко вступлению в Евросоюз, заявил... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T00:46
2023-12-03T00:47
в мире
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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины, которые лишний раз доказывают, что страна не готова ко вступлению в Евросоюз, заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач. В пятницу экс-президент и лидер украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный главой верховной рады. СБУ заявила, что инициировала запрет Порошенко на выезд, так как его визит в Венгрию и встреча с премьером страны Виктором Орбаном якобы могла быть использована Россией. "Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе", - написал Ковач в соцсети, комментируя сообщение СБУ. Ранее Орбан предложил не выносить вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
https://ria.ru/20231130/vengriya-1912932506.html
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912650291.html
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в мире, венгрия, украина, золтан ковач, будапешт, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Золтан Ковач, Будапешт, Евросоюз
В Венгрии заявили, что не хотят участвовать во внутренних разборках Украины

Ковач: Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкГород Будапешт
Город Будапешт - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины, которые лишний раз доказывают, что страна не готова ко вступлению в Евросоюз, заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач.
В пятницу экс-президент и лидер украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный главой верховной рады. СБУ заявила, что инициировала запрет Порошенко на выезд, так как его визит в Венгрию и встреча с премьером страны Виктором Орбаном якобы могла быть использована Россией.
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"Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе", - написал Ковач в соцсети, комментируя сообщение СБУ.
Ранее Орбан предложил не выносить вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
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