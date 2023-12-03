https://ria.ru/20231203/vengriya-1913398527.html

В Венгрии заявили, что не хотят участвовать во внутренних разборках Украины

В Венгрии заявили, что не хотят участвовать во внутренних разборках Украины - РИА Новости, 03.12.2023

В Венгрии заявили, что не хотят участвовать во внутренних разборках Украины

Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины, которые лишний раз доказывают, что страна не готова ко вступлению в Евросоюз, заявил... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T00:46

2023-12-03T00:46

2023-12-03T00:47

в мире

венгрия

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золтан ковач

будапешт

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БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины, которые лишний раз доказывают, что страна не готова ко вступлению в Евросоюз, заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач. В пятницу экс-президент и лидер украинской оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что пограничники по указанию офиса Владимира Зеленского не пустили его в командировку в США и Польшу, хотя у него был соответствующий документ, подписанный главой верховной рады. СБУ заявила, что инициировала запрет Порошенко на выезд, так как его визит в Венгрию и встреча с премьером страны Виктором Орбаном якобы могла быть использована Россией. "Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках президента Зеленского. Эти политические разборки также демонстрируют, что Украина сегодня еще не готова к членству в Евросоюзе", - написал Ковач в соцсети, комментируя сообщение СБУ. Ранее Орбан предложил не выносить вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

https://ria.ru/20231130/vengriya-1912932506.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912650291.html

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в мире, венгрия, украина, золтан ковач, будапешт, евросоюз