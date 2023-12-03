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В Нью-Йорке мужчина убил ножом четверых членов семьи и ранил полицейских - РИА Новости, 03.12.2023
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19:43 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/ubiystvo-1913492573.html
В Нью-Йорке мужчина убил ножом четверых членов семьи и ранил полицейских
В Нью-Йорке мужчина убил ножом четверых членов семьи и ранил полицейских - РИА Новости, 03.12.2023
В Нью-Йорке мужчина убил ножом четверых членов семьи и ранил полицейских
Мужчина в Нью-Йорке убил ножом четверых членов семьи и ранил двух полицейских, прибывших на вызов, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T19:43
2023-12-03T19:43
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Мужчина в Нью-Йорке убил ножом четверых членов семьи и ранил двух полицейских, прибывших на вызов, сообщает газета New York Post. "Подозреваемый в ночь на воскресенье убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских прежде, чем они застрелили его", - сообщает издание. Как говорится в сообщении, инцидент произошел в районе Квинс, в полицию обратилась девушка, заявившая, что члены ее семьи подверглись нападению. Когда на вызов приехали полицейские, возле дома они увидели мужчину с чемоданом, после недолгого разговора тот достал нож и ударил одного офицера по лицу, а второго в шею, в доме в это время разгорался пожар, говорится в сообщении. После того, как пожарные потушили огонь, правоохранители обнаружили в доме тела погибших, нападавший же скончался по пути в больницу, отмечается в сообщении.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке мужчина убил ножом четверых членов семьи и ранил полицейских

NYP: житель Нью-Йорка убил ножом четверых членов семьи и ранил двоих полицейских

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники полиции в Нью-Йорке
Сотрудники полиции в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники полиции в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Мужчина в Нью-Йорке убил ножом четверых членов семьи и ранил двух полицейских, прибывших на вызов, сообщает газета New York Post.
«
"Подозреваемый в ночь на воскресенье убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских прежде, чем они застрелили его", - сообщает издание.
Как говорится в сообщении, инцидент произошел в районе Квинс, в полицию обратилась девушка, заявившая, что члены ее семьи подверглись нападению. Когда на вызов приехали полицейские, возле дома они увидели мужчину с чемоданом, после недолгого разговора тот достал нож и ударил одного офицера по лицу, а второго в шею, в доме в это время разгорался пожар, говорится в сообщении. После того, как пожарные потушили огонь, правоохранители обнаружили в доме тела погибших, нападавший же скончался по пути в больницу, отмечается в сообщении.
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