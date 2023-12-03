https://ria.ru/20231203/ubiystvo-1913492573.html

В Нью-Йорке мужчина убил ножом четверых членов семьи и ранил полицейских

В Нью-Йорке мужчина убил ножом четверых членов семьи и ранил полицейских - РИА Новости, 03.12.2023

В Нью-Йорке мужчина убил ножом четверых членов семьи и ранил полицейских

Мужчина в Нью-Йорке убил ножом четверых членов семьи и ранил двух полицейских, прибывших на вызов, сообщает газета New York Post. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T19:43

2023-12-03T19:43

2023-12-03T19:43

в мире

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862024203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f8c27ac5816ad9a511a649774cc5fbe.jpg

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Мужчина в Нью-Йорке убил ножом четверых членов семьи и ранил двух полицейских, прибывших на вызов, сообщает газета New York Post. "Подозреваемый в ночь на воскресенье убил четверых членов семьи и ранил двух полицейских прежде, чем они застрелили его", - сообщает издание. Как говорится в сообщении, инцидент произошел в районе Квинс, в полицию обратилась девушка, заявившая, что члены ее семьи подверглись нападению. Когда на вызов приехали полицейские, возле дома они увидели мужчину с чемоданом, после недолгого разговора тот достал нож и ударил одного офицера по лицу, а второго в шею, в доме в это время разгорался пожар, говорится в сообщении. После того, как пожарные потушили огонь, правоохранители обнаружили в доме тела погибших, нападавший же скончался по пути в больницу, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231201/indiya-1913056768.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город)